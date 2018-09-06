Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas

Во второй части интервью с украинским продюсером и музыкантом, вокалистом гранж-рок-групп Димна Суміш и The Gitas Сашей Чемеровым читайте, как он расширяет украинский радиоформат, продюсируя Антона Пирожкова, Леру из Ранеток, Quest Pistols, Агонь.

Почему клипы на его песни набирают десятки миллионов просмотров? Ожидать ли новых коллабораций музыканта с украинскими певцами, кроме "Бумбокса"? Почему киевского андеграунда просто не существует, однако скандалы с его "королями" до сих пор происходят?

Первую часть интервью – о том, возможен ли камбэк культовой "Димної Суміші"", как удалось раскрутиться в Америке самостоятельно, почему The Gitas отказывается подписывать контракты с известными мировыми лейблами, которые вмиг смогут сделать группу знаменитой – читайте на сайте 24 канала здесь.

Почему Чемеров не осуждает музыкантов-гастролеров в России, однако сам отказался от второго тура? Почему в российско-украинской войне виновата не только страна-агрессор и как помочь ситуации?

Об этом узнавайте в искренней и острой беседе с гостем из Лос-Анджелеса для 24 канала.

О продюсировании поп-звезд

Клипы на ваши песни по состоянию на 2017 год набрали десятки миллионов просмотров в Youtube: 100 млн – Quest Pistols, 20 млн – "Агонь". Ты продюсер этих групп. Как достиг такого уровня?

Я занимаюсь продюсированием очень давно – с 2007-го. Думаю, этот прогресс больше зависит не от меня, а от времени.

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Были предложения на продюсирование американских групп в Лос-Анджелесе?

Были, но мне не очень интересно с ними работать. Например, как-то предлагала сотрудничество компания Disney, но я не согласился. Почему? Дело в том, что работая с ними, ты не получаешь никаких дивидендов 2-3 года.

Твой основной доход – продюсирование?

Да. И написание песен.

Относительно украинского шоу-биза: ты продюсировал Антона Пирожкова, "Ранеток", Quest Pistols, сейчас продюсируешь "Агонь". Что тебя объединяет с этими группами? В чем интерес с ними работать?

Quest Pistols – проект, который мы создали с нуля с продюсером Юрием Бардашем. Участники группы – мои друзья, которые сейчас переформатировались в группу "Агонь". Они до сих пор мои друзья и бизнес-партнеры.

Что касается Леры из "Ранеток". Это был эксперимент: она ушла из "Ранеток", и мы решили сделать альбом. За месяц с нуля я написал все песни. И если честно, оно не получилось, потому что девочка не хотела работать. Что меня с ней объединяет? Ничего, если честно.

Вы работали с Дорном бесплатно: 70% текстов с последнего альбома вашего авторства. В чем любопытство?

Мне нравится то, что делает Дорн. Было интересно просто поработать над его новым материалом. По моему мнению, Дорн – пионер украинской альтернативной поп-музыки. Все, что он делал после ухода из "Пара нормальных", мне нравилось. Это качественно другой уровень.

В одном из интервью ты говорил: "Я не могу писать о "муси-пуси". Даже если получается что-то такое, так все равно есть подтекст. В каждую песню я что-то вкладываю. Круто зайти в систему и начать ее ломать..." Саш, что именно ты "сломал"? Ты ищешь новые смыслы в поп-сцене? Какой подтекст у Пирожкова, у Леры из "Ранеток"?

Объясню, как работает система. Радиоформатф позволяют определенный размер, а все остальное должно быть форматом, который, как говорят, все смогут слушать и никто от того не будет напрягаться. То есть, ничего нового, ничего модного.

Что я делаю? Я вкладываю в попсовые песни новые популярные стили. Актуальную новую музыку "вставляю" в попсовую музыку и тем самым расширяю формат радио.

К слову, Артур Пирожков сейчас звучит на всех радио. Поэтому считаю, что мы меняем формат. Что касается Quest Pistols: считаю, что они открыли двери для многих странных исполнителей.

В чем новизна стиля Пирожкова?

Если послушать его аранжировки, там будет немножко и от даба, и от хауса – привычного для мирового уровня, но нового для украинских радиоформатов. Это главная цель, которая закладывалась.

А в чем секрет и изюминка "Агня"?

С "Агнем" делаем новый материал – очень саркастический и интересный по стилям. Считаю, что это будет бомба! Мы ищем с "Агнем" как забыть Quest Pistols, забить его и действительно стать огнем. Сейчас мы близки к этому. Осенью будет новый ЕР, а, может, и альбом.

О развитии украинской музыки

Ты наблюдаешь украинскую сцену и сбоку – из Америки, и изнутри, будучи продюсером нескольких групп. Это очень интересная точка зрения. Как ты из нее видишь процессы, происходящие в украинской музыке?

С 2002-го – когда я уехал – все очень изменилось. Но одна вещь осталась неизменной – это "местечковость" людей. Они смотрят на своих коллег и думают: "Я делаю чуточку лучше и этого достаточно", вместо того, чтобы делать оригинальный продукт. Ступка эту проблему назвал "украинским синдромом".

То есть делают не на полную?

Ага. Люди боятся экспериментировать, потому что все хотят быть на радио. Думаю, они просто боятся выходить из коробок.

А кому из наших музыкантов удалось выйти?

"Сказке", Дорну, "Один в Каноэ", "Маяку" – многим альтернативным проектам. Многое изменилось, но надо еще поработать.

О киевском андергаунде и его "королях"

Что ты можешь сказать о киевском андеграунде?

Это тоже интересная штука. Что такое киевский андеграунд – разрозненные группы людей или комьюнити? Здесь нет комьюнити. Недавно произошел скандал. Ты слышала?

Маргиналы, которые работают в офисах и едят из кормушек – из тех, с кем они борются в своей голове, считают себя директорами и королями андеграунда. Я не андеграунд, это понятно и так. А люди думают, что они андеграунд. их просто зашкварило.

Я не считаю, что киевский "андеграунд" вообще существует. Все, что они делают – это "посрать" в интернетах и один раз сходить на панк-концерт. Нет никакого действия или противодействия с их стороны.

Подожди... о каком скандале речь?

Недавно я выступал в помещении, которое предоставил Антон Маслов. И вот "представители" киевского андеграунда подумали, что я, как мессия, только могу сделать нормальный андеграунд. Типа приехал, сделал и уехал. Там были люди, которые давно хотели послать меня. И вот они начали забрасывать мне странные штуки по поводу гаражей и сепаратизма некоторых людей...

Это украинское жлобство?

Жлобство, зависть и тупость.

Тебе угрожали?

Мне нет, я сам кому угодно могу пригрозить. Надеюсь, будет встреча с несколькими представителями этого андеграунда – по их словам, не комьюнити, а совершенно разными людьми

А для чего?

Хочу увидеться с музыкантами, чтобы спросить у них по поводу упреков.

Какие конкретно обвинения относительно сепаратизма?

Говорят, что отец Маслова – сепаратист, как и он сам. Возмущаются, мол, как я вообще мог там быть?! Возможно, если бы я знал об этом, было бы по-другому... Но я разговаривал с Антоном, и для меня слухи проигрывают отношениям и личному отношению.

Поэтому я не имею никаких претензий к Антону, а к ним имею. Если они говорят, что у них что-то отжали, и все что они делают, чтобы вернуть, это бойкот?!... Это детский сад, реально. Люди в шортах, с накачанными бицепсами и татуировками говорят о каком-то бойкоте и посылают меня в интернетах... я не буду гоняться за каждым, но кое-кто должен ответить за свои слова.

Встретитесь на полигоне или боксерском ринге?

Нет, думаю, что в кафе. Понимаешь, я не хочу крови. Хочу, чтобы люди объяснили то, как они разговаривают и что они имеют в виду.

Публично?

Не думаю. Потому что они уже "обосрались" и не хотят встречаться.

О гастролях в России

Относительно гастролей в России. Вы не ездите туда принципиально?

Да. Кстати, нас приглашали в Россию, как международную группу – украинскую, однако из Лос-Анджелеса. Мы могли бы поехать, но для меня это недопустимо. Хоть и не имею суперпатриотических наклонностей, а больше тяготею к космополитизму.... Однако мы отказались от тура по России.

Вопрос гастролей – это больше проблема политиков или музыкантов? А ты осуждаешь "гастролеров"?

Я не осуждаю никого и считаю, что каждый может делать все, что пожелает, в пределах разумного. Гастролировать в России или нет – личное дело каждого.

Ты сотрудничаешь с российскими артистами?

Сейчас нет. Так сложилось, но не вижу проблем в этом.

О Революции, войне и разрозненности общества

Во время Революции Достоинства ты не комментировал события, находясь в Америке. Далее записал песню "Кращий з кращих". Почему на нее не отреагировали у нас?

Если честно, то украинское масс-медийное сообщество никогда не поддерживало ни меня, ни "Димну Суміш". Тогда это было нечто новое для них. Я не знаю, почему песня не пошла. Писал на разные каналы, но глухо.

На последнем концерте в Киеве ты посвятил песню "Sharks of Disharmony" политзаключенному Сенцову и сказал, что много о нем услышал от Андрея Хлывнюка. По твоему мнению, то, что происходит с Олегом, – хайп или правда?

Очень неоднозначная ситуация. С одной стороны сухое голодание более 100 дней – нереально. Но мы знаем, что Сенцов голодает иначе. А с другой стороны, он реально заключен ни за что! И не только он, а очень много людей.... Это нереальная ситуация в 21 веке!

The Gitas – Sharks of Disharmony – смотрите видео:

Тебя удивляет, что мир жесток?

Это просто жесть, если честно. Любой может оказаться на его месте. Есть люди, которые убивали, и они ходят по земле, а есть те, которые ничего не сделали, и они сидят за решеткой...

Саша, в свои 37 лет тебя до сих пор удивляет мировая несправедливость?

Удивляет.

Что ты делаешь, чтобы ускорить победу? Делаешь ставку на планетарный патриотизм?

Мы ничего не можем сделать с этим, если честно. И дело не только в стране-агрессоре, но и в наших людях. После Америки с детства у меня были хипповские взгляды на жизнь. Очень нравилась идея комьюнити, то есть если есть общность – есть сила. В Украине комьюнити нет, все разрознены. Это можно видеть везде.

Есть маленькие комьюнити, правда. Например, у создателей арт-галереи на Рейтарской хотят забрать помещение. И есть комьюнити людей, которые помогают художникам отбивать нападки. Это очень клево.

А как насчет Америки?

Конечно, там иначе! Они построили общество на этом комьюнити. Например, 10 домов делают улицу за свои средства. Люди собираются в администрации полным залом и говорят, что надо сделать, чтобы стало лучше. Там тоже есть различия, но если бы не было комьюнити, не было бы Америки.

Что делать украинцам, чтобы иметь это комьюнити?

Сорвать пластырь как можно скорее! Думаю, что политическая ситуация в Украине плохая не потому, что проблемы принесены откуда-то. Внутри у нас большие проблемы. У нас президент непонятный чувак вообще, и кем его заменить – вот вопрос!

А как насчет вашего коллеги Вакарчука.

Если бы Слава был бы Президентом – это было бы интересно. Он очень умный, и в этом году я особенно в этом убедился. Мы много общались. Музыка – это один вопрос, а его ум – это немного другое. Он очень круто ведет бизнес и свои дела. Всем нужна команда, но как личность он мне очень импонирует. Крутой чувак.

О звездных дуэтах и украиноязычных песнях

Недавно ты спел с "Бумбоксом" и снял клип на песню "Тримай мене". Почему с ним?

Мы очень сдружились с Андреем и хотели сделать что-то вместе уже давно. Такие идеи были в воздухе. А в прошлом году много общались и договорились спеть вместе – сделать кооперацию "Димної Суміші" и "Бумбокса", но этого не произошло. Все очень клево сделали с The Gitas.

Бумбокс & The Gitas – "Тримай мене" – смотрите видео:

Ждать коллабораций с украинскими исполнителями?

Недавно мы снимали несколько маленьких роликов с Галичем и Хлывнюком. Очень скоро вы их увидите. У The Gitas было много планов, но мы в Украине еще 20 дней – и уезжаем. Есть много дел. Если успеем – будет несколько коллабораций.

С кем?

Не могу сказать, потому что если они не произойдут, будет неловко.

Планируешь попробовать себя в актерстве или литературе? Что еще интересно освоить, кроме музыки?

Попробовать себя в актерстве – было бы очень интересно! В литературе? Я уже издал книжку стихов, и у меня хватает стихов еще на одну. Надо их собрать, потому что они где-то в интернетах. В перспективе еще одна книга может быть. Но сейчас все силы в The Gitas.

Недавно вышла песня "Мама" под твоим именем. Ждать сольный украиноязычный продукт Саши Чемерова, или твое американское детище The Gitas будет писать что-то украиноязычное?

Не знаю, что это будет: проект The Gitas или мой сольный. Еще несколько украинских песен есть в заначках. Мне до сих пор интересно делать украиноязычные треки.

Саша Чемеров – "Мама" – смотрите видео:

О наркотиках и жажде к жизни

Возможно, это миф, подтверди или опровергни. Гранж, мол, писали и пишут под действием наркотиков, алкоголя, еще каких-то психостимуляторов, и тогда получаются качественно другие и оригинальные вещи. Как у тебя с этим?

Это клише. Думаю, что у каждого по-разному. А что касается меня: я в очень разных состояниях пишу – в моральной интоксикации, например. Но если хочешь спросить, употреблял ли я наркотики, то да, употреблял. И сейчас могу себе позволить. Но это не постоянство.

А музыка как-то отличается, когда пишешь под действием?

С "Димною Сумішшю" в начале мы много песен записывали под действием LSD. Когда играл, казалось, что это нереальная музыка. А когда действие заканчивалось, и переслушивал то, что наиграл, понимал, что там нет никакой ценности. Наркотики дают расширение сознания, возможно, не во время действия, а в течение дальнейшей жизни.

Тебе до сих пор все интересно и так же остро ощущается, как тогда, когда был юношей?

Конечно! Я стараюсь не вытягивать из себя, а делать, как идет. Сейчас у меня так идет, и я не могу это бросить. Музыка – дело моей жизни, моя миссия.

Как тебе удается не выгорать?

Кто-то однажды сказал: "Прекрати использовать второе дыхание. Живи на первом. Потому что второе может закончиться, и тогда как?" Вот я так и живу.

Об ответах на все вопросы

Чем вдохновляешься, кроме музиндустрии?

Ведическая литература как вдохновляла, так и вдохновляет. В 2003 году я серьезно начал углубляться в нее. Совокупность всего привела к этому: вегетарианство, восточные медитативные практики, хиппизм. Ведическая культура дала мне ответы на все вопросы.

Подошел к папе, попросил деньги на книгу про шаманизм и с этого все началось?

Нет, раньше. Меня всегда тянуло к мистике, духовным вещам.

Как тебя это изменило?

До углубления в это я был довольно агрессивным человеком и делал много глупостей. Ведическая культура меня заметно выровняла.

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Почему после переезда ты четыре года не появлялся в Украине? Тянуло сюда?

Не тянуло вообще. Я даже сейчас реально уже хочу уехать в Америку. Не выпускали, потому что приехав туда, я открыл дело беженца, чтобы было скорее. Но началась война в Сирии, и мое дело из-за наплыва беженцев отбросили в дальнюю комнату – 3,5 года его не рассматривали. Далее я сделал себе гринкарту как артист – и все сложилось прекрасно.

Будешь жить и дальше в Америке?

У меня нет идеи жить в США. Я там буду работать, пока не воплощу задуманное или не обломаюсь.