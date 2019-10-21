Украинца нашли мертвым в Венгрии: подозревают его напарника из Украины
В Венгрии нашли мертвым украинца, а на его теле обнаружили многочисленные травмы. Мужчина отправился за границу на заработки.
Как пишет венгерское информационное агентство MTI со ссылкой на представителя прокуратуры округа Зала Чабуа Пиргера, погибший работал водителем и на прошлой неделе вместе со своим 37-летним напарником находился в месте отдыха для водителей в городе Надьканиже.
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После украинца нашли мертвым. Кроме того, на его голове и спине были многочисленные травмы. Коллега погибшего, который также приехал из Украины, рассказал правоохранителям, что увидел напарника, который лежал на земле, но решил, что тот просто спит. Поэтому не вызывал ни медиков, ни полицию.
Сейчас последнего подозревают в причастности к преступлению. Также его обвиняют в неоказании помощи. Пока идет следствие, мужчине запретили выезжать за пределы Венгрии.
Похожая трагедия в конце сентября случилась в Польше – в лесополосе под Варшавой нашли тело жителя волынского поселка Иванычи Ивана Шпачука. Известно, что мужчина виехал за границу в мае, а в июле его родня потеряла с ним связь.
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