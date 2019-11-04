Иностранцы побили очередной рекорд по покупке украинских гособлигаций

Нерезиденты побили очередной рекорд по покупке украинских государственных облигаций. В конце сентября приобретенный ими портфель ОВГЗ вырос до почти ста миллиардов гривен и в 14 раз превысил объем инвестиций в начале года.

К тому же, если раньше иностранцев больше интересовали среднесрочные облигации (до 5 лет), то сейчас они раскупают и более короткие бумаги со сроком обращения 1-2 года. Подобная ситуация положительно сказалась на внутреннем рынке финансов. Ведь, купить государственные облигации можно только в гривнах, поэтому иностранцы усиливают стоимость гривны, продавая валюту.

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По словам специалистов, настоящий бум на государственные облигации начался в 2017 году и продолжает приобретать популярность, ведь нерезидентам выгодно покупать украинские ОВГЗ из-за высокой доходности, утверждает Денис Билый, аналитик по инвестициям Фридом Финанс Украина:

Украинские ОВГЗ обеспечивают в разы большую доходность, чем аналогичные ценные бумаги в других странах. Например, в Германии мы можем видеть даже отрицательные ставки доходности. Поэтому мы видим, что даже возможная девальвация гривны на те же 10% не отпугивает иностранных клиентов,

– уверяет Денис Билый.

Увеличение спроса на ОВГЗ также связывают с открытием украинского рынка для международного депозитария Clearstream, благодаря которому иностранным инвесторам отныне значительно легче стало проводить операции с нашими ценными бумагами, повысив тем самым их ликвидность и привлекательность. Кроме того, украинские ОВГЗ начали продавать и через платформу Bloomberg.

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Популярность гособлигаций не обошла и самых украинцев. За последние полгода количество инвестиций в государственные бумаги выросло в разы. Привлекает высокая доходность – 14,5% годовых в гривне и 5% – в долларах, а также гарантированная ликвидность и отсутствие налога на доходы физических лиц. Все чаще украинцы покупают ОВГЗ в инвестиционных брокеров. Ведь, в отличие от банков, для этого не нужно иметь миллионы.

В компании Фридом Финанс Украина минимальная сумма инвестиций 1150 гривен – это стоимость одной облигации. К тому же компания предлагает клиентам немало дополнительных сервисов. В частности, независимо от суммы инвестиции, каждого вкладчика сопровождает инвестиционный консультант, который не только помогает выбрать наиболее выгодные ценные бумаги и рассчитать их доходность, но и предоставляет необходимые консультации при осуществлении любых операций.

Также среди дополнительных сервисов Фридом Финанс Украина есть call-центр, который обеспечивает круглосуточную поддержку инвесторов, а также доступ к электронным личным кабинетам клиентов. Там инвесторы могут получить всю необходимую информацию о количестве приобретенных ОВГЗ и накопленных суммах доходов. К тому же, каждый клиент компании имеет возможность забрать свои сбережения в любой момент, не теряя уже накопленных процентов.

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