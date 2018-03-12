Украинские паралимпийцы покоряют Пхенчхан

Украинские паралимпийцы бьют собственные рекорды.

В первый день соревнований в Пхенчхане наши биатлонисты завоевали сразу 5 медалей. Будут бороться украинцы и за награды в лыжных гонках и соревнованиях по сноубордингу. Десятый год подряд партнером украинской паралимпийской и дефлимпийской сборных является компания ВОЛЯ.

"Украинская паралимпийская сборная находится в топ 3 сборных мира. Это не просто чрезвычайная гордость для нас, как для компании, поддерживать такой спорт, а гордость для всей страны. Мы чрезвычайно гордимся тем, что уже за первый день соревнований украинцы заработали 5 медалей и вышли на один уровень с США", – поделилась PR-менеджер компании ВОЛЯ Инна Калинина.

Также для болельщиков обустроили специальную фан-зону в телецентре Карандаш. Здесь они смогут не только следить за успехами любимых спортсменов, но и посещать мастер-классы и тематические площадки. На одном из них можно будет научиться писать шрифтом Брайля или на ощупь попробовать угадать скульптуры. Также в фан-зоне можно узнавать интересные факты о зимних видах спорта.

"Именно благодаря такой организации, благодаря фан-зонам и проводам спортсмены гораздо больше поддержки получат, и это им будет помогать все время во время соревнований", – сказала семикратная призер паралимпиады Светлана Трифонова.

Всего на паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане Украину будет представлять 21 спортсмен. За их достижениями абоненты ВОЛИ смогут следить в прямом эфире. Компания регулярно пополняет и расширяет пакеты спортивными каналами.