Украинские паралимпийцы поразили своим результатом на ЧЕ по легкой атлетике

В воскресенье завершился Чемпионат Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев. Украина заняла третье место в медальном зачете, завоевав 49 медалей.

Об этом сообщает tribuna.com.

Украинская сборная завоевала 19 золотых, 22 серебряные и 8 бронзовых медалей.

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Наибольшее количество наград принесли Лейля Аджаметова (2 золота и 1 серебро), Владислав Загребельный (2 золота и 1 серебро), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасия Москаленко (2 золота) и Игорь Цветов (2 золота).

Топ-10 медального зачета выглядит так:

Польша – 26-15-20 (61)

Великобритания – 20-14-16 (50)

Украина – 19-22-8 (49)

Франция – 17-13-9 (39)

Германия – 14-19-9 (42)

Испания – 8-13-7 (28)

Швейцария – 8-5-10 (23)

Финляндия – 8-4-2 (14)

Португалия – 7-7-3 (17)

Италия – 6-3-8 (17)

Напомним, неделю назад Паралимпийская сборная Украины стала абсолютным победителем чемпионата Европы по плаванию.