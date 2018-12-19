Украинские паралимпийцы завоевали 30 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону
Паралимпийская сборная завоевала 30 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону. В активе украинцев 5 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград.
Такой успех позволил "сине-желтым" занять первое место по общему числу медалей и третье в общем командном зачете, сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины.
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Стоит отметить, что в составе сборной было 18 спортсменов (11 мужчин и 7 женщин). Лучше всех за все дни соревнований от команды Украины выступила Александра Кононова, которая завоевала 3 золотых и 2 бронзовых награды.
Источник: 24 Канал
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