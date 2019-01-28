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      Украинские пловцы завоевали 8 медалей на престижных соревнованиях в Люксембурге

      13 Читати новину українською
      Михаил Романчук
      Михаил Романчук / Фото из открытых источников

      Украинские пловцы завоевали 8 медалей на первом этапе Кубка LEN (Европейской лиги плавания), который состоялся в Люксембурге.

      В первый день соревнований Сергей Фролов завоевал золото в плавании на 1500 метров вольным стилем, показав результат 15:28.49 минуты. На дистанции 50 метров баттерфляем Владислав Бухов завоевал бронзу с результатом 23.98 секунды. Третью медаль украинцев в Люксембурге завоевал Евгений Коптелов на 200 метров баттерфляем. С результатом 2:00.38 он стал третьим.

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      На следующий день Сергей Фролов после золота на дистанции 1500 метров вольным стилем еще раз поднялся на вершину пьедестала, но на этот раз на 800 метрах с результатом 8:01.07.

      Сергей Шевцов на дистанции 50 метров вольным стилем сумел подняться на пьедестал и получил серебро, показав время 22,40 с. И еще одну медаль завоевал Богдан Касьян на дистанции 50 метров на спине, он показал результат 25,89 с и финишировал вторым.

      В последний день соревнований в Люксембурге золотые медали завоевали украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Шевцов.

      Романчук получил золото на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3.50,76 минуты, Сергей Шевцов – на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 49,39 секунды.

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      Теги: Плавание Люксембург Спорт
      Источник: 24 Канал
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