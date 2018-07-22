Украинские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов

Пограничники Львовского отряда задержали группу подозрительных лиц около двух часов ночи, в воскресенье, 22 июля. Два автомобиля такси были остановлены пограничным нарядом. В результате проверки транспортных средств обнаружили четырех мужчин, которые назвались гражданами Ирака, Ливана и Афганистана.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Страна Евросоюза заявила о выходе из миграционного соглашения ООН вслед за США

Только ливанец имел при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность, другие же предоставили лишь копии загранпаспортов. Иностранцы уверяли пограничников, что ехали из Львова с туристической целью и чтобы поужинать в одном из заведений общественного питания.



Задержанные во Львовской области нелегальные мигранты

Впоследствии они все же признались, что на самом деле намеревались попасть в одну из стран Евросоюза, где собирались найти работу и жилье. Задержанные находятся в пограничном подразделении, где устанавливаются обстоятельства их путешествия.



Подобный случай произошел на Закарпатье, также ночью. На участке отдела пограничной службы "Большая Паладь" Мукачевского отряда двое иностранцев пробирались в Венгрию. Военнослужащие зафиксировали подозрительное движение и осуществили предупредительные выстрелы вверх. Документов при себе задержанные не имели, назвались гражданами Афганистана.



Дальнейшую судьбу всех задержанных и степень ответственности будет определять суд.

Напомним, что в понедельник, 16 июля, в Ужгороде подожгли транспортное средство военнослужащего Госпогранслужбы. На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.