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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские политзаключенные в РФ: как родственники и адвокаты борются за освобождение пленников

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Олег Сенцов голодает уже 57 день, а Владимир Балух – 113, он отказался от еды еще в марте. Состояние пленников ухудшается, но сдаваться не намерены.

Недавно двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним впервые за четыре года.

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"Мы долго стояли и махали друг другу фирменными жестами, идти было трудно", – вспоминает Наталья Каплан.

сенцов
Олег Сенцов

Олег сильно постарел и похудел на 15 килограммов. Сейчас весит 75 килограммов, имея рост 190 сантиметров,
– отметила двоюродная сестра Сенцова.

"Save Oleg Sentsov" произносят на акциях от маленького Бахмута на Востоке Украины до Нью-Йорка. Никто не верит, что он действительно возглавлял террористическую организацию. А именно за это Сенцова осудили на двадцать лет строгого режима. Уже почти 60 дней режиссер голодает и требует освободить всех украинских политзаключенных.

акція сенцов
Акции в поддержку Сенцова

По словам Натальи Каплан, режиссер просит не акцентировать все внимание на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех заключенных.

На этой неделе уже второй срок получил Владимир Балух. Активист из Крыма оказался в тюрьме за то, что повесил украинский флаг над своим домом. Силовики не замедлили с обыском и придумали причину, якобы подозревают Балуха в краже запчастей из трактора, во время обыска якобы нашли у него дома несколько патронов и тротиловые шашки, поэтому арестовали. Уже за решеткой открыли новое дело – по обвинению в избиении начальника СИЗО. Пятого июля Владимиру за это присудили пять лет тюрьмы и штраф в размере десять тысяч рублей.

балух
Владимир Балух

С этим приговором, конечно, защита не согласна. В описательной части приговора имеются явные разногласия, где сам потерпевший указывает, что он толкнул Балуха в область спины. Однако суд опровергает информацию о том, что якобы Ткаченко наносил удар Балуху,
– рассказал адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе.

Балух голодает еще с середины марта. За это время его здоровье значительно ухудшилось, но сдаваться мужчина не планирует. Ведь уверен, что его судят, потому что боятся. Об этом обвиняемый пишет в своем письме к Украинцам.

Сенцов, Балух, Сущенко, Кольченко, Панов – эти фамилии политических заключенных Кремля чаще всего звучат в украинских и иностранных СМИ. И именно благодаря этому у политических заключенных появляется больше шансов, говорит Игорь Котелянец. Он брат осужденного Евгения Панова. Волонтера и атовца задержали на границе с Крымом, похитили и обвинили в подготовке диверсий. С тех пор почти все время Игорь посвящает работе с родными политических заключенных и борьбе за их права.

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Об обмене договориться не удалось, только о посещении заключенных украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой. Однако даже этого обещания Кремль в итоге не выполнил. К заключенным Денисову не допустили, к диалогу президента заставляют уже десятки стран. А пока механизм помощи политзаключенным не наработали, кое-кто из них уже успел отсидеть половину срока.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Украина – Россия голодовка Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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