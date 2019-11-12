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      Украинские предприниматели обратились в Кабмин и Раду

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      В последние месяцы стоимость электроэнергии снизилась на 10-12%, – СУП
      В последние месяцы стоимость электроэнергии снизилась на 10-12%, – СУП / zbes.com.ua

      Союз украинских предпринимателей отметила, что в течение последних месяцев стоимость электроэнергии в областях Украины снизилась на 10-12%. Из-за этого предприниматели приветствуют приложенные усилия правительства и Верховной Рады в борьбе с монополизацией в энергетической сфере.

      В то же время украинским чиновникам и парламентариям нельзя останавливаться на достигнутом, подчеркивают в Союзе украинских предпринимателей.

      В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создавало и создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, которые работают в Украине,
      – заявили в СУП.

      Там отмечают, что украинская промышленность может развиваться только в условиях конкурентных цен на энергоносители и упрощения доступа к сетям.

      "Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", – сказано в заявлении Союза предпринимателей.

       

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      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Энергетика
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