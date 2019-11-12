Украинские предприниматели обратились в Кабмин и Раду

Союз украинских предпринимателей отметила, что в течение последних месяцев стоимость электроэнергии в областях Украины снизилась на 10-12%. Из-за этого предприниматели приветствуют приложенные усилия правительства и Верховной Рады в борьбе с монополизацией в энергетической сфере.

В то же время украинским чиновникам и парламентариям нельзя останавливаться на достигнутом, подчеркивают в Союзе украинских предпринимателей.

В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создавало и создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, которые работают в Украине,

– заявили в СУП.

Там отмечают, что украинская промышленность может развиваться только в условиях конкурентных цен на энергоносители и упрощения доступа к сетям.

"Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", – сказано в заявлении Союза предпринимателей.