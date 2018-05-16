Украинские разработчики и Приватбанк создали биометрический платежный браслет: фото и видео

Украинский стартап MAWI Solutions вместе с командой Приватбанка на международной выставке FinovateSpring 2018 в Сан-Франциско презентовали биометрический платежный браслет MAWI Pay, который поддерживает технологию бесконтактной оплаты Mastercard.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Технология заключается в том, что владельца браслета можно аутентифицировать с помощью электрокардиограммы. То есть только владелец браслета сможет оплачивать покупки устройством в торговых точках: если браслет будет надет на руку другого человека, гаджет отключит платежную функцию.

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"Мы провели множество исследований, чтобы быть уверенными, что ЭКГ – уникальный биометрический идентификатор. Наши алгоритмы научились определять с высокой точностью человека лишь по нескольким ударам сердца. На качество распознавания не влияют ни физические нагрузки, ни изменение возраста человека, ни стресс", – заявил Рон Фридман СЕО MAWI Solutions.

Технология бесконтактной оплаты Mastercard позволяет быстро, удобно и безопасно рассчитываться с помощью карты, переносного устройства или мобильного телефона. За прошлый год в Европе количество бесконтактных карт и устройств выросло на 36%, а количество бесконтактных транзакций удвоилось.