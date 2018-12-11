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      Украинские разработчики создали коврик, который определяет вес и наличие товара в магазине

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      Украинские разработчики создали коврик, который безошибочно определяет наличие и вес товара
      Украинские разработчики создали коврик, который безошибочно определяет наличие и вес товара / 24 канал

      Серьезным шагом на пути всеобъемлющей диджитализации торговли могут стать "умные" полки, которые сами будут определять наличие и количество товара на них и вовремя сигнализировать о необходимости их пополнения или обновления. Новаторское решение предложили украинские разработчики.

      В современном хайтек-мире существуют магазины, у которых нет ни касс, ни продавцов.

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      Уникальная разработка ShelfMate

      ShelfMate – смарт-коврик, который позволяет производителям удаленно контролировать наличие своего продукта на полках магазинов. Он не только безошибочно определяет вес товара, но и в реальном времени следит за важными параметрами среды.

      Розумний килимок, що може визначити вагу і наявність товару
      Умный коврик, который может определить вес и наличие товара

      Мы ставим на коврик товар, блок управления отправляет информацию, каков вес товара. Потом данные попадают на сервер, где мы можем аналитическими методами отслеживать, есть ли данный товар в магазине,
      – сказал основатель стартапа Peoplemeter Сергей Глиевый.

      По словам руководителя направления диджитализации в коммерции и маркетинге МХП Константина Вербато, этот товар может изменить рынок мерчендайзинга. "Этот коврик помогает определить наличие товара на полке в любой точке мира онлайн. Я могу, сидя в Киеве, отслеживать, есть ли у меня товар в Дубае", – добавил он.

      Українські розробники стали переможцями Акселератора МХП
      Украинские разработчики стали победителями Акселератора МХП

      Украинцы стали победителями Акселератора

      Умный коврик – проект команды Peoplemeter, – стал победителем MHP accelerator, итоги которого агрохолдинг вместе с RadarTech и Agrohub подвели этим летом. Разработка с претензией на маленькую революцию в сфере торговли получила наивысшую оценку среди более 180-ти участников.

      Мы увидели, что у ребят "горят глаза". Во-вторых, это – реальный стартап, а идея родилась в гараже. Если вы придумали идею и она вам понравилась – проверьте ее на рынке. Мы этот продукт делали вместе, модернизировали его и проверяли в реальных условиях,
      – заявил Константин Вербато.

      Кроме главного приза – инвестиции на сумму 300 тысяч гривен, команда-победительница получила что-то намного важнее – экспертную оценку своей идеи и практическую поддержку в ее реализации для выхода на рынок. А нужно было для этого, признается Сергей, не так уж и много: "Работать, работать, и еще раз – работать. Начните что-то делать и сделайте, а тогда придет успех".

       

      Теги: Новости Украины Гордость Украины
      Источник: 24 канал
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