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Украинские семьи будут получать специальный "пакет" при рождении ребенка

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Каждая семья в Украине будет получать специальный
Каждая семья в Украине будет получать специальный "пакет" при рождении ребенка / Иллюстративное фото

С 1 сентября 2018 года каждая мама при рождении ребенка будет получать от государства специальный детский набор "Пакет малыша". Он будет предоставляться как дополнительная помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Этот пакет будет содержать все то, что необходимо ребенку на первых порах. Он действительно собран с любовью. Сотни тысяч украинских семей получат такую ​​помощь,
– заявил политик.

Ориентировочная стоимость пакета – 5000 гривен, его будут выдавать в роддомах.

Пакеты будут типичные и будут вмещать в себя: детские салфетки, пеленки гигиенические, присыпку детскую, масло детское, крем детский, пустышку силиконовую, фитосборы для ванночек, подгузники, одеяло, учебные материалы, одежда, термометр.


Специальный детский набор "Пакет малыша"

Теги: Здоровье Новости Украины Беременность и дети Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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