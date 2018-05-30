Украинские семьи будут получать специальный "пакет" при рождении ребенка
С 1 сентября 2018 года каждая мама при рождении ребенка будет получать от государства специальный детский набор "Пакет малыша". Он будет предоставляться как дополнительная помощь.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Этот пакет будет содержать все то, что необходимо ребенку на первых порах. Он действительно собран с любовью. Сотни тысяч украинских семей получат такую помощь,
– заявил политик.
Ориентировочная стоимость пакета – 5000 гривен, его будут выдавать в роддомах.
Пакеты будут типичные и будут вмещать в себя: детские салфетки, пеленки гигиенические, присыпку детскую, масло детское, крем детский, пустышку силиконовую, фитосборы для ванночек, подгузники, одеяло, учебные материалы, одежда, термометр.
Специальный детский набор "Пакет малыша"