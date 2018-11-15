Украинские семьи теперь могут выбирать между льготой и субсидией

Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.

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Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой, то семья может платить за коммунальные услуги с учетом льготы. Для этого необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики

Если же на отопительный период семья хочет пользоваться субсидией, то нужно подать заявление для назначения субсидии.

Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики

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Основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются: