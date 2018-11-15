Украинские семьи теперь могут выбирать между льготой и субсидией
Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.
Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.
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Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой, то семья может платить за коммунальные услуги с учетом льготы. Для этого необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.
Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики
Если же на отопительный период семья хочет пользоваться субсидией, то нужно подать заявление для назначения субсидии.
Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики
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Основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются:
- участники войны (50% скидка)
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка)
- лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка)
- участники боевых действий (75% скидка)
- лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка)
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка)
- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
- дети войны (25% скидка).