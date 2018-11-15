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      Украинские семьи теперь могут выбирать между льготой и субсидией

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      Украинцы могут теперь выбирать чем пользоваться: льготой или субсидией
      Украинцы могут теперь выбирать чем пользоваться: льготой или субсидией / 24 канал

      Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

      Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.

      Читайте также: Как платить за коммунальные услуги в Украине, если субсидию еще не начислили

      Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой, то семья может платить за коммунальные услуги с учетом льготы. Для этого необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

      Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики

      субсидія соціальний захист

      Если же на отопительный период семья хочет пользоваться субсидией, то нужно подать заявление для назначения субсидии.

      Украинские семьи могут выбирать между льготой и субсидией: смотрите на примере инфографики

      пільги в Україні

      Читайте также: Как оформить субсидию в Украине через интернет: инструкция

      Основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются:

      1. участники войны (50% скидка)
      2. члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка)
      3. лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка)
      4. участники боевых действий (75% скидка)
      5. лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка)
      6. ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка)
      7. жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
      8. дети войны (25% скидка).
       
      субсидия в украине: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Деньги отопительный сезон Кабинет Министров Украины Субсидии
      Источник: 24 канал
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