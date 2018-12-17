Украинские шахматисты заявились на чемпионаты мира в России

26-31 декабря в Санкт-Петербурге состоятся чемпионаты мира по блицу и быстрым шахматам. Среди участников, по предварительным заявкам, – сразу 11 представителей Украины.

В женских соревнованиях планируют играть сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Наталья Букса и Диана Арутюнова; в мужских – Антон Коробов, Александр Зубов, Адам Тухаев и Эльдар Гасанов.

Напомним, что месяц назад сразу 5 украинских шахматисток выступали на Чемпионате мира по классической игре, который тоже проходил в России – в Ханты-Мансийске. И там львовянка Мария Музычук завоевала бронзовую награду.

Кроме того, следующая Всемирная шахматная олимпиада-2019 также состоится в России, в том же Ханты-Мансийске. Там должны выступать национальные сборные Украины – мужская и женская.

Несмотря на такие шахматные "комбинации", интересно знать ваше мнение: можно ли выступать украинцам в России или нет? Причем проблема касается всех видов спорта – ведь в такой же ситуации, как и шахматисты, могут оказаться и другие наши атлеты.

Итак, участвуйте в дискуссии на сайте 24 – переходите по ссылке, голосуйте, пишите комментарии и делитесь с друзьями: можно ли украинским спортсменам выступать на турнирах в России?