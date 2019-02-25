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      Украинские схемы уклонения от уплаты налогов: кто ворует больше всех

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      Украинские схемы уклонения от уплаты налогов: оффшоры больше всего воруют из бюджета
      Украинские схемы уклонения от уплаты налогов: оффшоры больше всего воруют из бюджета / pixabay.com

      Борьбу с уклонением от уплаты налогов логично было начать со схем, от которых страна теряет больше, или хотя бы со всех одновременно. Политики же заявили, что соберут больше денег, обложив налогами, в частности, ІТишних ФОПов (физических лиц предпринимателей) – и все это для наполнения государственной казны.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достониство" рассказал председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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      "На инфографике (ниже – 24 канал) вы видите украинские схемы уклонения от уплаты налогов. Чем больше животное и красный круг рядом с ним, тем больше налогов бюджет не получает за эту схему. От злоупотреблений системой ФОПов мы теряем в десять раз меньше, чем от оффшорных схем контрабанды", – пояснил общественный деятель.

      Оффшорные схемы – динозавр на рисунке – воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно. Но для правительства эта схема, похоже, проблемой не является. От контрабанды и серого импорта мы теряем до 70 миллиардов гривен – на рисунке это медведь. И это для политиков не проблема. Конвертационные центры – на рисунке это акула – съедают еще 50 миллиардов наших денег. И это тоже не проблема. Как мы видим ни с оффшорами, ни контрабандой, ни с конвертационными центрами власть особо не борется,
      – отметил Шабунин.

      Українські схеми ухилення від сплати податків: хто краде найбільше
      Украинские схемы уклонения от уплаты налогов // Інститут соціально-економічної трансформації

      По мнению Шабунина, если на описанных выше схемах мы теряем 150 миллиардов гривен, но правительство выбирает бороться с ФОПами, то, видимо, убытки от них больше, чем от оффшоров, контрабанды и конвертцентров.

      "Нет. Не больше. Убытки от злоупотреблений системой ФОПов – пять миллиардов гривен. Это в десять раз меньше, чем наши потери от оффшорных схем, в десять раз меньше потерь на контрабанде, и в десять раз меньше конвертцентров. То у меня логичный вопрос к власти. Друзья, вам не кажется, что у вас серьезные проблемы с определением приоритетов?" – подчеркнул общественный деятель.

      Видео полного видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 23 февраля 2019

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Бизнес IT-бизнес Налоговый кодекс Государственная налоговая служба Налоги Видеоблоги Оффшоры Порошенко
      Источник: 24 канал
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