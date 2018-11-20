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      Украинские спасатели приехали в Киев на самые масштабные учения по гражданской защите

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      Впервые за последние 10 лет в Украине стартовали масштабные учения по гражданской защите. Спасатели в течение трех дней будут отрабатывать варианты опасных ситуаций.

      Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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      ГСЧС развернула учения на отдельных объектах, чтобы не мешать жителям городов.

      Вчера представители службы и киевской власти предупредили жителей столицы об учениях и попросили не реагировать на них. Все, что могут видеть киевляне – это перемещение большого количества спасательной техники по городу.

      Во вторник, 20 ноября, спасатели имитировали утечку пяти тонн аммиака в пивном заводе. Эту ситуацию смоделировали, чтобы проверить, работает ли служба безопасности самого завода и как происходит коммуникация с другими службами, которые помогают в ликвидации таких катастроф: ГСЧС, полиция, пожарная служба, скорая помощь и химические лаборатории.

      ДСНС
      Имитация аварии на киевском заводе

      Учения по гражданской защите продлятся еще два дня – спасатели будут отрабатывать поведение во время различных катастроф и событий, чтобы сладить сотрудничество всех спасательных служб в случае настоящей чрезвычайной ситуации.

      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС
      Источник: 24 канал
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