Украинские спасатели приехали в Киев на самые масштабные учения по гражданской защите

Впервые за последние 10 лет в Украине стартовали масштабные учения по гражданской защите. Спасатели в течение трех дней будут отрабатывать варианты опасных ситуаций.

Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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ГСЧС развернула учения на отдельных объектах, чтобы не мешать жителям городов.

Вчера представители службы и киевской власти предупредили жителей столицы об учениях и попросили не реагировать на них. Все, что могут видеть киевляне – это перемещение большого количества спасательной техники по городу.

Во вторник, 20 ноября, спасатели имитировали утечку пяти тонн аммиака в пивном заводе. Эту ситуацию смоделировали, чтобы проверить, работает ли служба безопасности самого завода и как происходит коммуникация с другими службами, которые помогают в ликвидации таких катастроф: ГСЧС, полиция, пожарная служба, скорая помощь и химические лаборатории.



Имитация аварии на киевском заводе

Учения по гражданской защите продлятся еще два дня – спасатели будут отрабатывать поведение во время различных катастроф и событий, чтобы сладить сотрудничество всех спасательных служб в случае настоящей чрезвычайной ситуации.