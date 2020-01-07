Украинские спасатели спели противопожарную колядку: праздничное видео

Спасатели с Днепропетровщины поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками и небанально предостерегли от опасности. В сети набирает популярности видео с их противопожарной колядкой. Выполнили ее огнеборцы совместно с детьми из церковного хора "Украинское подворье".

Как говорится в подписи к ролику, выполнили они такую колядку, чтобы в домах украинцев царила безопасность и мир. А решили они создать такую колядку, из-за неутешительной статистики – за двое суток нового 2020 года спасателей вызвали свыше 150 раз.

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Люди не умеют отдыхать безопасно. В течение этого периода спасатели выезжали около 150 раз. Только от пиротехники пострадали 8 человек, двое из которых – дети. Поэтому к Рождеству мы решили подготовиться креативно и создать колядку на противопожарную тематику. Мы очень хотим, чтобы в домах украинцев царили безопасность мир и любовь,

– рассказала пресс-секретарь ГСЧС на Днепропетровщине Дарья Грищева.

Видео появилось как на официальном ютьюб-канале, так и на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В песне спасатели напоминают всем, что не следует играть с огнем и курить в доме, а также нужно следить за электричеством. А если что-то произойдет, немедленно вызвать спасателей.

Текст песни спасатели написали самостоятельно и положили его на мотив рождественской мелодии Jingle Bells. Также среди пожарных нашлись и музыканты.

Спичек в руки не брать, с очагом не играть, за электричеством в доме пристально следить... 101 – номер наш простой, мы готовы ежесекундно вам помочь. Новый год и Рождество безопасно встречай, о своем имуществе и здоровье позаботься заранее,

– поют необычные колядники в видео.

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К слову, накануне Нового года украинские нацгвардейцы записали свой кавер известной колядки "Щедрик". Так они поздравили украинцев с грядущими праздниками.