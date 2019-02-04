Украинские спортсмены не выступят на Универсиаде в России
Сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде в Красноярске. Таким образом украинские спортсмены и в дальнейшем будут игнорировать соревнования в России.
2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная Украины не подала свою заявку. Поэтому украинцы не будут выступать в стране-агрессоре.
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На зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в Алма-Ате, сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.
Источник: 24 Канал
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