Украинские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по пятиборью
В Германии 28-29 июля 2018 года состоялся чемпионат Европы по современному пятиборью (биатл и триатл), в котором приняли участие 723 спортсмена из 17 стран Европы.
По итогам чемпионата Европы украинские спортсмены завоевали 10 медалей, из которых 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья Украины.
Читайте также: Украинские гимнастки завоевали две золотые и одну серебряную награды на турнире в Италии
Главными призерами соревнований в личном зачете стали:
Товкай Александр – 1 место среди взрослых;
Ковальчук Юрий – 1 место в категории юноши до 17 лет;
Григорьев Кирилл – 2 место среди взрослых;
Перчук Максим – 2 место в категории юноши до 13 лет;
Бублик Александр – 3 место в категории юноши до 19 лет;
Бойченюк Ирина – 3 место в категории девушки до 19 лет;
Ковальчук Максим – 3 место в категории юноши до 11 лет.
Напомним, что украинские пятиборцы Павел Тимощенко, Юрий Федечко и Денис Павлюк завоевали бронзовые награды в командном зачете на чемпионате Европы-2018, который проходит в венгерском городе Секешфехервар.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждыйсегодня, 18:01
-
Мобильный оператор Vodafone повышает тарифы: кто будет платить вдвое большесегодня, 17:05
-
О чем заявил Олешко перед своей гибелью: "Когда вы начнете не дули в карманах держать?"сегодня, 16:12