Украинские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по пятиборью

В Германии 28-29 июля 2018 года состоялся чемпионат Европы по современному пятиборью (биатл и триатл), в котором приняли участие 723 спортсмена из 17 стран Европы.

По итогам чемпионата Европы украинские спортсмены завоевали 10 медалей, из которых 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья Украины.

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Главными призерами соревнований в личном зачете стали:

Товкай Александр – 1 место среди взрослых;

Ковальчук Юрий – 1 место в категории юноши до 17 лет;

Григорьев Кирилл – 2 место среди взрослых;

Перчук Максим – 2 место в категории юноши до 13 лет;

Бублик Александр – 3 место в категории юноши до 19 лет;

Бойченюк Ирина – 3 место в категории девушки до 19 лет;

Ковальчук Максим – 3 место в категории юноши до 11 лет.

Напомним, что украинские пятиборцы Павел Тимощенко, Юрий Федечко и Денис Павлюк завоевали бронзовые награды в командном зачете на чемпионате Европы-2018, который проходит в венгерском городе Секешфехервар.

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