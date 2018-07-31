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Украинские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по пятиборью

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Украинцы завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по современному пятиборью
Украинцы завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по современному пятиборью

В Германии 28-29 июля 2018 года состоялся чемпионат Европы по современному пятиборью (биатл и триатл), в котором приняли участие 723 спортсмена из 17 стран Европы.

По итогам чемпионата Европы украинские спортсмены завоевали 10 медалей, из которых 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья Украины.

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Главными призерами соревнований в личном зачете стали:

Товкай Александр – 1 место среди взрослых;
Ковальчук Юрий – 1 место в категории юноши до 17 лет;
Григорьев Кирилл – 2 место среди взрослых;
Перчук Максим – 2 место в категории юноши до 13 лет;
Бублик Александр – 3 место в категории юноши до 19 лет;
Бойченюк Ирина – 3 место в категории девушки до 19 лет;
Ковальчук Максим – 3 место в категории юноши до 11 лет.

Напомним, что украинские пятиборцы Павел Тимощенко, Юрий Федечко и Денис Павлюк завоевали бронзовые награды в командном зачете на чемпионате Европы-2018, который проходит в венгерском городе Секешфехервар.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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