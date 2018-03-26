Украинские спортсмены завоевали две золотые медали на международных соревнованиях по стрельбе
Украинские стрелки успешно выступили на международном турнире 34th ISAS 2018 в немецком Дортмунде, завоевав две золотые награды.
Анна Ильина и Олег Царьков показали лучшие результаты по стрельбе из пневматической винтовки. Украинский тандем набрал 497.8 очка, опередив ближайших преследователей – итальянцев – на 1.2 балла, сообщает Xsport.
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Екатерина Зеленская и Олег Омельчук, в свою очередь, стали первыми в стрельбе из пневматического пистолета, записав в свой актив 471.3 очка. Главными соперниками украинцев в этой дисциплине также были итальянские стрелки, которые уступили нашим спортсменам 1.3 балла.
Источник: 24 Канал
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