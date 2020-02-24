Украинские судна провели учения в Азовском море: корабли РФ наблюдали на расстоянии

Украинские бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем "Оникс" 24 февраля отработали совместный выход в море и артиллерийские стрельбы. Учения не прошли без присутствия судов страны-агрессора.

Катера ФСБ России не приближались к украинским бронекатерам, однако вышли на связь, сообщили в фейсбуке Операции объединенных сил.

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В то же время оккупанты запросили координаты украинских кораблей и предупредили об "особом статусе прохождения Керченского пролива".

Важно! Согласно договору 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются историческими внутренними водами Украины и Российской Федерации. Зато после аннексии Крыма в 2014 году государство-агрессор де-факто присвоило Керченский пролив и считает себя "владычицей морской". Оно неоднократно останавливало украинские и иностранные торговые суда, задерживало украинских рыбаков, угрожало своим флотом и авиацией.

Как отметили в ООС, в Азовском море был шторм и погодные условия не способствовали проведению стрельб. Впрочем, экипажи выполнили задание на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров все цели.

Участие в совместных военных учениях приняли катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс". Он принадлежит морской охране Государственной пограничной службы Украины.

Что известно о военных кораблях?

"Кременчуг" и "Лубны" – это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб.



Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" могут развивать скорость в 25 узлов, а их осадка составляет 1 метр. Катера оснащены зенитно-ракетным комплексом и двумя модулями "Штурм".

Смотрите фотоотчет с совместных военных учений: