Украинские теннисистки получили соперниц в первом круге US Open-2018

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США (US Open) по теннису. В основной сетке сыграют 5 украинок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с Сачией Викери (79 ракетка планеты). Леся Цуренко померяется силами с мощной бельгийкой – Элисон ван Ейтванк (38 номер рейтинга).

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Екатерина Бондаренко выступления в Нью-Йорке начнет матчем с белоруской Верой Лапко (70 рейтинг). В этом сезоне Бондаренко уже играла с Лапко в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе и потерпела поражение в двух сетах.

Екатерина Козлова за выход во второй круг турнира будет бороться с испанкой Ларой Арруабарреною (85 ракетка мира).

Даяна Ястремская свой дебютный матч в основной сетке турнира Большого Шлема проведет с одной из победительниц квалификации, которая завершится в пятницу, 24 августа.

Напомним, еще одна украинка Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию, уступив Марии Боузковой.

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