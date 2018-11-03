Украинские теннисистки заняли второе место по количеству титулов WTA в сезоне

Благодаря победам Элины Свитолиной, Леси Цуренко и Даяны Ястремской в турнирах WTA, Украина заняла второе место в списке стран, чей актив пополнился новыми титулами в этом году (на турнирах WTA, без учета WTA 125K, в одиночном разряде).

Напомним, украинки завоевали шесть титулов. Элина Свитолина взяла трофеи в Брисбене, Дубае, Риме и Сингапуре. Леся Цуренко защитила звание чемпионки в Акапулько, а Даяна Ястремская выиграла дебютный титул в Гонконге.

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Лидером сезона останется Чехия, которая усилиями Петры Квитовой и Каролины Плишковой получила семь титулов в этом году. Квитова стала чемпионкой в Дохе, Санкт-Петербурге, Праге, Мадриде и Бирмингеме, а Плишкова – в Штутгарте и Токио.

На третьем месте в списке успешных теннисных наций – Германия. Анжелик Кербер оформила титулы в Сиднее и на Уимблдоне, Юлия Гергес победила в Окленде и Люксембурге, а Татьяна Мария завоевала трофей на Мальорке.

Стоит отметить, что в этом сезоне свой первый финал на уровне WTA провела Екатерина Козлова (на Тайване, Бабош Тимеа обыграла украинку в двух сетах), а Екатерина Бондаренко стала финалисткой на соревнованиях серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (проиграла Саре Эррани в двух партиях).