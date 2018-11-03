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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украинские теннисистки заняли второе место по количеству титулов WTA в сезоне

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      Элина Свитолина выиграла четыре титула в 2018 году
      Элина Свитолина выиграла четыре титула в 2018 году / twitter Elina Svitolina

      Благодаря победам Элины Свитолиной, Леси Цуренко и Даяны Ястремской в турнирах WTA, Украина заняла второе место в списке стран, чей актив пополнился новыми титулами в этом году (на турнирах WTA, без учета WTA 125K, в одиночном разряде).

      Напомним, украинки завоевали шесть титулов. Элина Свитолина взяла трофеи в Брисбене, Дубае, Риме и Сингапуре. Леся Цуренко защитила звание чемпионки в Акапулько, а Даяна Ястремская выиграла дебютный титул в Гонконге.

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      Лидером сезона останется Чехия, которая усилиями Петры Квитовой и Каролины Плишковой получила семь титулов в этом году. Квитова стала чемпионкой в Дохе, Санкт-Петербурге, Праге, Мадриде и Бирмингеме, а Плишкова – в Штутгарте и Токио.

      На третьем месте в списке успешных теннисных наций – Германия. Анжелик Кербер оформила титулы в Сиднее и на Уимблдоне, Юлия Гергес победила в Окленде и Люксембурге, а Татьяна Мария завоевала трофей на Мальорке.

      Стоит отметить, что в этом сезоне свой первый финал на уровне WTA провела Екатерина Козлова (на Тайване, Бабош Тимеа обыграла украинку в двух сетах), а Екатерина Бондаренко стала финалисткой на соревнованиях серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (проиграла Саре Эррани в двух партиях).

       

       

      Теги: Спорт Даяна Ястремская Элина Свитолина Теннис
      Источник: btu.org.ua
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