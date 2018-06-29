Украинские теннисисты на Wimbledon узнали имена соперников

В понедельник, 2 июля, стартует основная сетка Wimbledon. Участие в турнире Grand Slam с призовым фондом в 15,982 миллиона фунтов принимают сразу шесть представителей Украины – четыре теннисистки и два теннисиста.

Украинка Элина Свитолина (5 место WTA) начнет выступление матчем против немки Татьяны Марии (48 WTA). До этого теннисистки четыре раза пересекались на кортах (последний раз в 2016 году), и пока между ними равенство – по две победы у каждой.

Свитолина в 2017 году на Wimbledon дошла до четвертого круга.

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Леся Цуренко (34 WTA) получила в соперницы венгерку Тимеа Бабош (37 WTA). В личных встречах между теннисистками преимущество за украинкой – Цуренко трижды выигрывала у соперницы, в том числе и в этом сезоне на турнире в Хобарте.

Цуренко в 2017 году дошла до третьего круга турнира.

Екатерина Козлова (67 WTA) сыграет с американкой Дженнифер Брейди. До этого теннисистки не пересекались.

Козлова лишь раз выступала в основной сетке Wimbledon в 2016 году, где проиграла в стартовом поединке.

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Екатерина Бондаренко (89 WTA) на Wimbledon уже в одиннадцатый раз. На этот раз ей в соперницы выпала чешка Люси Шафаржова. Теннисистки играли между собой три раза, и минимальное преимущество на стороне представительницы Чехии.

Что касается мужчин, то Украину представят лишь двое теннисистов. Александр Долгополов (АТР 63) сыграет с представителем Уругвая Пабло Куевасом. Последний раз теннисистки играли между собой в 2017 году в Буэнос-Айресе, где победу одержал украинец. За три года до того – в 2014 году в том же Буэнос-Айресе тоже сильнее был Долгополов.

Еще один украинец – Сергей Стаховский (АТР 109). Он на Wimbledon попал благодаря wild card как победитель турнира в Илкле накануне. Его соперником стал Жоао Соуза (АТР 47) из Португалии. В предыдущем матче в Антверпене в 2017 году победил португалец.

Стоит отметить, что три украинки – Костюк, Калинина и Ястремская не сумели преодолеть квалификацию турнира.

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