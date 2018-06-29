Украинские теннисисты на Wimbledon узнали имена соперников
В понедельник, 2 июля, стартует основная сетка Wimbledon. Участие в турнире Grand Slam с призовым фондом в 15,982 миллиона фунтов принимают сразу шесть представителей Украины – четыре теннисистки и два теннисиста.
Украинка Элина Свитолина (5 место WTA) начнет выступление матчем против немки Татьяны Марии (48 WTA). До этого теннисистки четыре раза пересекались на кортах (последний раз в 2016 году), и пока между ними равенство – по две победы у каждой.
Свитолина в 2017 году на Wimbledon дошла до четвертого круга.
Читайте также: Леся Цуренко посетила детей в клинике Бирмингема
Леся Цуренко (34 WTA) получила в соперницы венгерку Тимеа Бабош (37 WTA). В личных встречах между теннисистками преимущество за украинкой – Цуренко трижды выигрывала у соперницы, в том числе и в этом сезоне на турнире в Хобарте.
Цуренко в 2017 году дошла до третьего круга турнира.
Екатерина Козлова (67 WTA) сыграет с американкой Дженнифер Брейди. До этого теннисистки не пересекались.
Козлова лишь раз выступала в основной сетке Wimbledon в 2016 году, где проиграла в стартовом поединке.
Читайте также: Круговая недалекость, или Почему в Украине исчезают легендарные спортивные клубы?
Екатерина Бондаренко (89 WTA) на Wimbledon уже в одиннадцатый раз. На этот раз ей в соперницы выпала чешка Люси Шафаржова. Теннисистки играли между собой три раза, и минимальное преимущество на стороне представительницы Чехии.
Что касается мужчин, то Украину представят лишь двое теннисистов. Александр Долгополов (АТР 63) сыграет с представителем Уругвая Пабло Куевасом. Последний раз теннисистки играли между собой в 2017 году в Буэнос-Айресе, где победу одержал украинец. За три года до того – в 2014 году в том же Буэнос-Айресе тоже сильнее был Долгополов.
Еще один украинец – Сергей Стаховский (АТР 109). Он на Wimbledon попал благодаря wild card как победитель турнира в Илкле накануне. Его соперником стал Жоао Соуза (АТР 47) из Португалии. В предыдущем матче в Антверпене в 2017 году победил португалец.
Стоит отметить, что три украинки – Костюк, Калинина и Ястремская не сумели преодолеть квалификацию турнира.
Читайте также: Костюк в напряженном матче проиграла в финале квалификации Wimbledon
Выбор редакции
-
Украина готова передать России 23 осужденных ее гражданина в обмен на 23 своих, – Денисовасегодня, 14:52
-
В Тунисе несколько сотен украинских туристов уже вторые сутки не могут вернуться в Украинусегодня, 14:17
-
Филарет объяснил, почему Бог не простит россиян, которые воюют на Донбассесегодня, 13:14