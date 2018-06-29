16:04
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинские теннисисты на Wimbledon узнали имена соперников

24 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

В понедельник, 2 июля, стартует основная сетка Wimbledon. Участие в турнире Grand Slam с призовым фондом в 15,982 миллиона фунтов принимают сразу шесть представителей Украины – четыре теннисистки и два теннисиста.

Украинка Элина Свитолина (5 место WTA) начнет выступление матчем против немки Татьяны Марии (48 WTA). До этого теннисистки четыре раза пересекались на кортах (последний раз в 2016 году), и пока между ними равенство – по две победы у каждой.

Свитолина в 2017 году на Wimbledon дошла до четвертого круга.

Читайте также: Леся Цуренко посетила детей в клинике Бирмингема

Леся Цуренко (34 WTA) получила в соперницы венгерку Тимеа Бабош (37 WTA). В личных встречах между теннисистками преимущество за украинкой – Цуренко трижды выигрывала у соперницы, в том числе и в этом сезоне на турнире в Хобарте.

Цуренко в 2017 году дошла до третьего круга турнира.

Екатерина Козлова (67 WTA) сыграет с американкой Дженнифер Брейди. До этого теннисистки не пересекались.

Козлова лишь раз выступала в основной сетке Wimbledon в 2016 году, где проиграла в стартовом поединке.

Читайте также: Круговая недалекость, или Почему в Украине исчезают легендарные спортивные клубы?

Екатерина Бондаренко (89 WTA) на Wimbledon уже в одиннадцатый раз. На этот раз ей в соперницы выпала чешка Люси Шафаржова. Теннисистки играли между собой три раза, и минимальное преимущество на стороне представительницы Чехии.

Что касается мужчин, то Украину представят лишь двое теннисистов. Александр Долгополов (АТР 63) сыграет с представителем Уругвая Пабло Куевасом. Последний раз теннисистки играли между собой в 2017 году в Буэнос-Айресе, где победу одержал украинец. За три года до того – в 2014 году в том же Буэнос-Айресе тоже сильнее был Долгополов.

Еще один украинец – Сергей Стаховский (АТР 109). Он на Wimbledon попал благодаря wild card как победитель турнира в Илкле накануне. Его соперником стал Жоао Соуза (АТР 47) из Португалии. В предыдущем матче в Антверпене в 2017 году победил португалец.

Стоит отметить, что три украинки – Костюк, Калинина и Ястремская не сумели преодолеть квалификацию турнира.

Читайте также: Костюк в напряженном матче проиграла в финале квалификации Wimbledon

 

Теги: Новости спорта Александр Долгополов Сергей Стаховский Элина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 122
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 145
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 115
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 379
Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
сегодня, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 224
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук