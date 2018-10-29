Украинские теннисисты улучшили свои позиции в обновленном рейтинге ATP

В понедельник, 29 октября, АТР опубликовала обновленный рейтинг в мужском одиночном разряде.

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский и Александр Долгополов немного улучшили свои позиции. Впрочем, оба пока очень далеки от возвращения в топ-100.

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Украинские теннисисты в обновленном рейтинге ATP

В первой десятке благодаря победе на турнире в Вене на две позиции поднялся Кевин Андерсон (6), который также квалифицировался на Итоговый турнир. Южноафриканец обошел Марина Чилича и Доминика Тима.

Напомним, что Элина Свитолина благодаря фантастическом камбэке победила Слоан Стивенс в напряженном финале Итогового турнира WTA.

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