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Украинские туристы снова попали в плен в аэропорту: на этот раз в Украине

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Украинцы более суток не могут вылететь в Турцию
Украинцы более суток не могут вылететь в Турцию / Ольга Решетилова

Известный украинский туроператор Join Up второй день переносит рейс на турецкую Анталию, поэтому много его клиентов, в том числе с маленькими детьми, вынуждены ждать рейс в аэропорту "Жуляны". Кроме того, представители авиаперевозчика, который должен был доставить людей на отдых, говорят, что самолета нет и в ближайшее время ничего не ожидается.

Об этом написала пользователь Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

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"Туроператору Join Up гореть в аду! Со вчерашнего дня переносится рейс на Анталию. Люди с маленькими детьми, которые уже полдня должны были отдыхать на пляжах Турции, сидят в аэропорту в Жулянах. Авиаперевозчик Yanair говорит, что самолета нет и в лучшем случае будет то ли 1:30, то ли в 4:15, но гарантии нет", – подчеркнула женщина.

Впоследствии ей все же удалось пообщаться с генеральным директором туристической компании, который во всем обвинил авиаперевозчика.

"С самолетом были проблемы, был на техническом обслуживании в Житомире. А теперь самолету надо слетать в Барселону. И уже потом повезут нас. То есть вылет не ранее, чем в 4:15 6 июня. Тот, который должен был быть в 11:00 5 числа. Поселение и питание авиакомпания пока не обеспечила. Говорят, что ищут", – убеждает она.

Кроме того, отметила Ольга Решетилова, стоимость одного потерянного дня отпуска туроператор собирается вернуть.

Также возмущенная клиентка добавила, что в целом в аэропорту свой рейс ждут около 70 человек, а полицейские в свою очередь на вызов так и не приехали.

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К слову. На место инцидента уже прибыли журналисты нескольких украинских телеканалов.

Напомним, 27 апреля более 200 украинцев не смогли вылететь из популярного курорта Шарм-эль-Шейх чартерным самолетом все той же авиакомпании Yanair во Львов по техническим причинам. Позже стало известно, что также не смог полететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Теги: Новости Украины Скандал Новости Киева авиация Новости Турции отдых
Источник: 24 Канал
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