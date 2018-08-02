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Украинские туристы застряли в Италии: они уже вторые сутки не могут вернуться домой

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У авиаперевозчика украинских туристов обнаружили технические проблемы
У авиаперевозчика украинских туристов обнаружили технические проблемы / minfin.com.ua

Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини из-за технических проблем, выявленных у авиаперевозчика. Из Одессы на итальянский курорт отправление рейсов тоже задерживают.

Об этом информирует пресс-служба туроператора "Join Up!"

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Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса – Римини и ANR5992 Римини – Одесса, запланированные на 1 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, о которых сообщила авиакомпания,
– говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, вывозной рейс для туристов из Римини в Одессу запланирован на 3 августа.

Как убеждают в "Join Up!", на время задержки рейса туроператор предоставил отдыхающим проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей до нового времени вылета.

Кроме этого, в сложившейся ситуации туроператор принял решение сократить направление Одесса – Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании.

Известно, что по отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки.

Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини из Киева 8 августа.

Теги: Новости Украины авиация Скандал Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 канал
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