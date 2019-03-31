Украинские военные дали отпор оккупантам на Донбассе: 2 боевика ликвидировано, 6 ранено

Российские оккупационные войска на Донбассе за прошедшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Так, пророссийские оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Пески.

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Кроме того, враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 120 миллиметров – вблизи поселка Новолуганское.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Однако украинские защитники дали достойный отпор оккупантам: 30 марта ответным огнем они уничтожили двух боевиков, еще шесть – ранены.