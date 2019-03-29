Украинские военные могли взять Горловку: что говорят на оккупированном Донбассе и в ОС

В сети появилась информация, что бойцы из состава Объединенных сил вошли и закрепились в пределах оккупированной Горловки, Донецкой области. Ресурсы боевиков, со своей стороны, заявляют, что действительно украинские воины вплотную приблизились к городу.

Первым об этом сообщил ветеран войны на Донбассе, принимавший участие и в боях за Донецкий аэропорт, а ныне военный эксперт Андрей Шор.

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По его словам, воины ОС продвинулись вперед, но он не уточнил, на каком направлении это произошло. На вопрос, это северо-запад (со стороны поселка Шумы) или северо-восток (со стороны Новолуганского, то есть Светлодарской дуги), Шор ответил: "Я и так, возможно, излишне написал. Но пусть будет".

На информацию о новых позициях украинцев уже отреагировали боевики на оккупированных территориях – они ее частично подтверждают. Присоединяется к ним и бывший предводитель оккупантов Игорь Гиркин (Стрелков). Последний утверждает, что "ВСУ окраинами продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров", но в город еще не зашли. Гиркин добавил, что там шли ожесточенные бои, пишет "Обозреватель".



Сообщение Гиркина относительно ситуации в Горловке

Кроме того, пророссийский блогер Константин Стариков заявил, что в Горловке из-за действий военных из Украины началась паника.

"Никто не дает никакой информации, все молчат. От этого паника только усиливается. Из Донецка же сообщают, что украинцы реально подошли вплотную к Горловке, из-за чего в городе – уже паника среди жителей", – написал он.

В то же время пропагандист отметил, что всю информацию из Горловки местные жители передают телефонами, но пророссийские боевики на Донбассе это не подтверждают.

В Донецке среди жителей активно ходят слухи, что готовятся к сдаче Ясиноватой, части (или полностью) Горловки и нескольких поселков под Донецком

– констатировал Стариков.

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Оккупационные власти Донетчины все такие сообщения называет "бредом" и опровергает. Так называемый "мэр" Горловки Иван Приходько, в частности, заверил, что в городе – спокойно и его территория находится под контролем "военных" фейковых "ДНР".

Журналисты 24 канала, со своей стороны, решили обратиться в пресс-центр Операции Объединенных сил, но вышеупомянутые сообщения нам там ни не подтвердили, ни не опровергли, заявив, что всю официальную информацию они обнародуют на своей странице в Facebook. По состоянию на 23:00 28 марта, никаких упоминаний о Горловке там не было.

Последний раз воины Объединенных сил занимали новые позиции на Донбассе в начале октября 2018 года. Тогда украинским защитникам сначала удалось отвоевать 6 квадратных километров оккупированной территории и через некоторое время еще и провести зачистку одного из населенных пунктов вблизи Волновахи.