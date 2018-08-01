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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные открыли курсы журналистики для подростков в прифронтовом городе

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В прифронтовом Курахово пресс-служба бригады Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в городе, открыла курсы журналистики для местных подростков.

Желающие мальчики и девочки чуть ли не ежедневно слышат войну, которая всего в 15 километрах от них и понимают, насколько важна на фронте работа журналистов.

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Ведь враг и на информационной войне не спит.

Ближе к передовой ловят российские каналы, украинские же в большинстве случаев – нет,
– сказала студентка студии News Мария.

Собственно, они и планируют стать журналистами. Специализированных курсов или школ в городе не было и нет, поэтому взялся учить молодежь экс-медийник, а ныне пресс-офицер бригады ВСУ Олег Сидоренко, которая сейчас дислоцируется в Курахово.

Прес-офіцер бригади ЗСУ навчає молодих журналістів
Пресс-офицер бригады ВСУ учит молодых журналистов

Он пригласил на занятия военкоров всеукраинских телеканалов. Нас сразу начали бомбардировать вопросами, а ребята мертвой хваткой вцепились в инвентарь военной прессы. И уже первые попытки стендапов – на военную тематику. Следующие кадры уже из сюжета молодых журналистов: о торговле алкоголем в городе.

Студия пока маленькая и практически без техники. С этим обязались помочь местные власти.

Мы обязуемся привести ее в полный порядок, привести туда максимум усилий, финансов и оборудование завезти, чтобы дети развивали свой талант,
– отметил заместитель городского главы города Курахово Роман Романец.

Между тем, даже в таких условиях дети продолжают работать. Мечтают, чтобы их сюжеты показали в настоящих выпусках новостей.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины журналисты Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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