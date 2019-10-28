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      Украинские военные под ливнем пробежали марафон в США, некоторые – на протезах: видео

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      Украинские военные пробежали марафон в США, некоторые – на протезах
      Украинские военные пробежали марафон в США, некоторые – на протезах / Голос Америки

      Полтора десятка ветеранов, которые ранее получили ранения на войне, пробежали огромные дистанции на марафоне в США – 10 и 42 километра. Среди них, как мужчины, так и женщины, многие – на беговых протезах.

      Хотя в Вашингтоне был сильный дождь, это не помешало участникам марафона.

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      Военные говорят, сил во время соревнований добавляла поддержка американских бегунов и украинской общины. Лозунгом нынешнего мероприятия стала фраза "Беги с целью, финишируй с гордостью".

      Среди украинских ветеранов приняли участие Александр Терещенко – ветеран, киборг, сейчас заместитель Министра по делам ветеранов – он пробежал 10 километров и Ольга Бенда – первая женщина в украинской сборной. Известно, что девушка потеряла ногу от взрыва снаряда в Авдеевке, поэтому в марафоне пробежала десять километров на протезе.

      Смотрите видео с марафона в США, где приняли участие и украинские военные:

      В общем, для участия в марафоне собрались 30 тысяч ветеранов из 60 стран мира. Старт и финиш забега были у Пентагона, а маршрут пролегал по улицам американской столицы, мимо парков и мемориалов. Отметим, что в США такие мероприятия проходят ежегодно.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Спорт Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости США
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