Украинские военные получат новую партию модернизированной техники: фото и видео

15 ноября из Киевского бронетанкового завода украинским военным отправили технику: пять БТРов, три танка Т-72, полсотни противотанковых управляемых ракет, радиолокационные системы и минометы.

На Киевском бронетанковом заводе постоянно обновляют и модернизируют старые советские танки, которые были на консервации. При чем, активно эта работа началась только с начала российско-украинской войны.

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15 ноября в очередной раз технику и оружие передали в боевые части Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии: это бронетранспортеры, танки, бронеавтомобили, противотанковые ракетные комплексы и минометы.

Всего же с начала 2018 года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники.

Киевский бронетанковый завод



На заводе постоянно обновляют и модернизируют технику​



Активизировалась работа во время российско-украинской войны



С начала года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники

Как отметил секретарь СНБО, большинство техники пойдет именно в части, которые выполняют боевые задачи в зоне Операции Объединенных Сил.

Когда мы говорим, в первую очередь, о противотанковых ракетных комплексах "Стугна-П", "Корсар", то безусловно, они будут направляться в сектор проведения Операции Объединенных Сил. Это же касается и бронетехники. Но уже из этой поставки несколько единиц бронетехники будет направлено в высшие учебные военные заведения для того, чтобы наши студенты учились не только в теории,

– отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

И также в Раднацбезе уверяют – сейчас очень много внимания уделяется не только восстановлению старой техники, но и производству и разработке новейших ее образцов.