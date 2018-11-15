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      Украинские военные получат новую партию модернизированной техники: фото и видео

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      15 ноября из Киевского бронетанкового завода украинским военным отправили технику: пять БТРов, три танка Т-72, полсотни противотанковых управляемых ракет, радиолокационные системы и минометы.

      На Киевском бронетанковом заводе постоянно обновляют и модернизируют старые советские танки, которые были на консервации. При чем, активно эта работа началась только с начала российско-украинской войны.

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      15 ноября в очередной раз технику и оружие передали в боевые части Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии: это бронетранспортеры, танки, бронеавтомобили, противотанковые ракетные комплексы и минометы.

      Всего же с начала 2018 года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники.

      військова техніка

      Киевский бронетанковый завод 

      бронетакнвоий завод
      На заводе постоянно обновляют и модернизируют технику​

      зброя оос
      Активизировалась работа во время российско-украинской войны

      зброя бронетанковий завод
      С начала года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники

      Как отметил секретарь СНБО, большинство техники пойдет именно в части, которые выполняют боевые задачи в зоне Операции Объединенных Сил.

      Когда мы говорим, в первую очередь, о противотанковых ракетных комплексах "Стугна-П", "Корсар", то безусловно, они будут направляться в сектор проведения Операции Объединенных Сил. Это же касается и бронетехники. Но уже из этой поставки несколько единиц бронетехники будет направлено в высшие учебные военные заведения для того, чтобы наши студенты учились не только в теории,
      – отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

      И также в Раднацбезе уверяют – сейчас очень много внимания уделяется не только восстановлению старой техники, но и производству и разработке новейших ее образцов.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Киева Новости Украины Война на Донбассе Нацгвардія Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Оружие
      Источник: 24 канал
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