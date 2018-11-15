Украинские военные получат новую партию модернизированной техники: фото и видео
15 ноября из Киевского бронетанкового завода украинским военным отправили технику: пять БТРов, три танка Т-72, полсотни противотанковых управляемых ракет, радиолокационные системы и минометы.
На Киевском бронетанковом заводе постоянно обновляют и модернизируют старые советские танки, которые были на консервации. При чем, активно эта работа началась только с начала российско-украинской войны.
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15 ноября в очередной раз технику и оружие передали в боевые части Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии: это бронетранспортеры, танки, бронеавтомобили, противотанковые ракетные комплексы и минометы.
Всего же с начала 2018 года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники.
Киевский бронетанковый завод
На заводе постоянно обновляют и модернизируют технику
Активизировалась работа во время российско-украинской войны
С начала года "Укроборонпром" передал армии уже 3,5 тысячи единиц техники
Как отметил секретарь СНБО, большинство техники пойдет именно в части, которые выполняют боевые задачи в зоне Операции Объединенных Сил.
Когда мы говорим, в первую очередь, о противотанковых ракетных комплексах "Стугна-П", "Корсар", то безусловно, они будут направляться в сектор проведения Операции Объединенных Сил. Это же касается и бронетехники. Но уже из этой поставки несколько единиц бронетехники будет направлено в высшие учебные военные заведения для того, чтобы наши студенты учились не только в теории,
– отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.
И также в Раднацбезе уверяют – сейчас очень много внимания уделяется не только восстановлению старой техники, но и производству и разработке новейших ее образцов.