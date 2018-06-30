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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские военные прошли торжественным маршем по центру Львова: фото и видео

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Во Львов из ротации вернулись бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады после восьми месяцев на войне. Они обороняли Донецкий и Луганский аэропорты, принимали участие в освобождении Славянска.

На Восток бойцы восьмидесятой отдельной десантно-штурмовой бригады отправились еще в октябре прошлого года.

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За время пребывания на войне один боец бригады погиб – Петр Михайлюк, ему было 44.

Бывает так, часто бывает так, что война забирает лучших. Это действительно лучший, один из лучших военнослужащих бригады, который всегда нес позитив в подразделении. Вокруг него всегда собирались люди,
– прокомментировал командир бригады Владимир Шворак.

Сейчас бойцы уже во Львове и впереди у них долгожданный отдых, который продлится около месяца. Одни планируют отпуска, а другие – просто хотят побыть дома. Ведь некоторые даже не успели увидеть близких, потому что много военнослужащих из других регионов Украины.


За время пребывания на войне один боец бригады погиб

 

Львовяне пришли поддержать военных

Бойцы прошли торжественным маршем по центру Львова, встречать защитников пришли и просто неравнодушные львовяне, которые поблагодарили ребят за мужество и поздравили с таким ожидаемым возвращением.

Мы чем можем – тем помогаем. Их вклад бесценен, благодаря им мои дети учатся, ходят в садик.
– сказала львовянка Мирослава.

Напомним, накануне, когда в Украине отмечали День Конституции, боевики на Донбассе пытались снять флаг Украины на одной из украинских позиций, зато получили очень сильный ответ, что завершился для них летальными последствиями.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова Войско Украины
Источник: 24 канал
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