Украинские военные-срочники выполнили русскую песню о войне в Чечне: видео

Украинские военные срочной службы опозорились, опубликовав видео, где они поют русскую военную песню о войне в Чечне. Запись со своим "выступлением" под гитару срочники опубликовали в ТиkТоk.

В Украине военных песен, наверное, нет, иронично написал в фейсбуке офицер ВСУ Александр Гром, добавив соответствующее видео.

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"Продолжаем нашу рубрику о срочниках, которые упорно продолжают любить "традиции дедов" и показывают свою малорусскую суть в соцсети ТиkТоk. Нет, наверное, у нас украинских военных песен, так поют солдатики о "заплаканной матери, ждущей сына из Чечни", – написал Гром.

Смотрите видео, как украинские срочники поют русскую песню о Чечне: