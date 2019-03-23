09:48
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Украинские воины нанесли удар по оккупантам на Донбассе: у боевиков есть погибшие и раненые

      155 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / dpa

      За прошедшие сутки, 22 марта, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Под вражеским огнем погиб один украинский военный. Но оккупанты без адекватного ответа не остались. Наши защитники ликвидировали трех оккупантов, пятерых – ранили.

      Российские окупацини войска били из минометов, гранатометов, снайперской и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции украинских военных возле Водяного, Новомихайловки, Новоалександровки, Новозвановки, Золотого-1.

      Читайте также: Когда идут хорошие люди – это самое страшное, что есть на войне: боец об убитых собратьях

      Кроме одного погибшего среди наших защитников, также есть один раненый.

      С начала текущих суток, 23 марта, обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег
      сегодня
      825
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 76
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сегодня , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 149
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      1368
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      22 марта , 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      Наталя Боднар 316
      Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      22 марта , 20:02 Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      Світлана Попова 176
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Автомобильные номера можно будет заказать по интернету
       25 сентября 2018 , 08:08
      "Евробляхеры" обещают сжечь свои автомобили: Видео
       8 ноября 2018 , 10:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук