Украинские воины нанесли удар по оккупантам на Донбассе: у боевиков есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки, 22 марта, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Под вражеским огнем погиб один украинский военный. Но оккупанты без адекватного ответа не остались. Наши защитники ликвидировали трех оккупантов, пятерых – ранили.

Российские окупацини войска били из минометов, гранатометов, снайперской и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции украинских военных возле Водяного, Новомихайловки, Новоалександровки, Новозвановки, Золотого-1.

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Кроме одного погибшего среди наших защитников, также есть один раненый.

С начала текущих суток, 23 марта, обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.