Украинские воины впервые вышли в Черное море на штурмовых "Кентаврах": захватывающее видео
Морские пехотинцы одного из подразделений военно-морских силы ВСУ вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах "Кентавр".
Видео опубликовала пресс-служба командования морской пехоты украинских ВМС.
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Там также отметили, что выход в море происходит в рамках практических занятий морских пехотинцев.
Судно изготовили по заказу Министерства обороны для нужд ВСУ. На десантно-штурмовом катере установлены крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 миллиметров и 40-миллиметровый гранатомет УАГ-40, а также две реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров.
В Генштабе ВСУ сообщали, что сейчас идет формирование комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря.
Для чего Украине штурмовые катера "Кентавр"? Штурмовой катер "Кентавр" предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, а также – доставки и высадки десантов. 28 декабря 2016 года состоялась закладка двух первых катеров этого проекта, при этом в их вооружение и комплектацию были внесены изменения с целью повышения боевого потенциала.
Внутренняя компоновка штурмовых катеров "Кентавр"
К шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС, в 2019 году запланировано добавление еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр".