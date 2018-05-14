Украинские вокалисты стали лауреатами престижного конкурса в Бельгии

В столице Бельгии – Брюсселе – состоялся Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы. По результатам, двое украинцев стали лауреатами вокальных соревнований.

Об этом сообщает супруга чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия и представителя Украины в Евросоюзе Тамара Точицкая, передает "Укринформ".

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По ее словам, двое украинцев из Донецка и Львова стали лауреатами Международного конкурса музыкантов имени королевы Елизаветы, который проходит с 1951 года.

Впервые в истории два исполнители из Украины стали лауреатами конкурса в категории пения. Это Даниил Матвиенко (Донецк) и Юрий Гадзецкий (Львов). Оба – баритоны, воспитанники профессора Петра Ончула Эпифановича, который сейчас преподает во Львовской консерватории,

– отметила Тамара Точицкая.

Сейчас в сети появились видео выступлений лауреатов престижного конкурса, которые поражают вокалом.

Смотрите видео выступления Юрия Гадзецкого на международном конкурсе (полуфинал):

Смотрите видео выступления Даниила Матвиенко на конкурсе (полуфинал):

Отметим, что Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы – это ежегодное событие, которое проходит в Брюсселе. Он назван в честь королевы Бельгии, под патронатом которой создали его. Сначала в конкурсе соревновались музыканты, но впоследствии организаторы добавили еще одну номинацию – академический вокал. Именно в этой категории в 2018 году отметили двух украинцев.