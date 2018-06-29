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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинские волейбольные клубы узнали соперников в еврокубках

19 Читати новину українською
"Барком-Летучие мыши" являются чемпионами Украины по волейболу
"Барком-Летучие мыши" являются чемпионами Украины по волейболу

В Люксембурге состоялась жеребьевка Кубка ЕКВ и Кубка вызова, участие в которых принимают украинские клубы – два мужских и два женских.

Так, чемпион Украины львовский "Барком-Летучие мыши" в 1/32 финала Кубка ЕКВ сыграет со швейцарским клубом "Лозанна". Первый матч состоится во Львове с 6 по 8 ноября. Игра на выезде – в период между 13 и 15 ноября.

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Также в Кубке ЕКВ должен был выступать харьковский "Локомотив", однако команда отказалась от участия в еврокубках. Их место занял хмельницкий "Новатор", который в прошлом сезоне финишировал третьим. Команда сыграет со шведским клубом "Фйорде". Первая игра состоится на выезде, вторую хмельнитчане проведут дома.

Стоит добавить, что в случае успешного преодоления 1/32 финала, украинские клубы сыграют между собой на стадии 1/16 финала 27-29 ноября и 4-6 декабря.

Что касается женских клубов, то "Химик" из Южного стартует в Кубке ЕКВ со стадии 1/16 финала. С кем именно будут играть украинки – пока неизвестно, ведь не определен победитель предыдущей пары. Матчи – 27-29 ноября и 4-6 декабря.

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Запорожская "Орбита" будет выступать в Кубке вызова. Стартует со стадии 1/16. Первый матч тоже в период с 27 по 29 ноября. Пока команда тоже не получила соперниц.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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