Украинские выиграли серебряные награды на Чемпионате Европы по синхронному плаванию

Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов.

Читайте также: Украинцы стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

Яхно и Савчук получили за свое выступление 93.4000 балла, принеся в копилку Украины уже 6 медаль в синхронном плавании. Теперь в активе наших спортсменок 1 золотая и 5 серебряных.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24