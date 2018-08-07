Украинские выиграли серебряные награды на Чемпионате Европы по синхронному плаванию
Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов.
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Яхно и Савчук получили за свое выступление 93.4000 балла, принеся в копилку Украины уже 6 медаль в синхронном плавании. Теперь в активе наших спортсменок 1 золотая и 5 серебряных.
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Источник: 24 Канал
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