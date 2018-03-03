Украинские знаменитости записали аудиосказки для малышей

Украинские знаменитости записали аудиосказки, которые выложены в открытом доступе. Уже можно слушать 250 сказок народов мира. Вскоре авторы планируют выпустить приложение для смартфонов.

Об этом на своей странице в Facebook написал огранизатор проекта Евгений Спирин.

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"Несколько недель в доме звукозаписи мы начитывали различные крутые истории про котов, лисиц, кенгуру, раков, морковь, подсолнухи, Надеюсь, что детям будет интересно слушать чудесные сказки и еще и с детства на украинском. А еще там есть раскраски. Вот прям печатай и рисуй всех этих зверей", — рассказывает огранизатор проекта Евгений Спирин.

В записи сказок приняли участие писатель Сергей Жадан, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, солистка группы "Крихітка Цахес" Саша Кольцова, актер театра Евгений Малуха, участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, певица Кристина Соловей. А иллюстрации для проекта стоврила Евгения Гайдамака.