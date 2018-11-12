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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Украинские звездные боксеры узнали имена следующих соперников

      101 Читати новину українською
      Владислав Сиренко
      Владислав Сиренко

      Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (9-0, 8 КО) и Александр Захожий (9-0, 7 KO) узнали имена соперников, с которыми они будут сражаться 15-го декабря в Киеве на вечере бокса Union Boxing Promotion.

      Чемпион по версии WBF International Владислав Сиренко выйдет в ринг против опытного аргентинца Мануэля Альберто Пучеты (41-12, 34 КО), а уроженцу Запорожья Александру Захожему будет противостоять бразилец Иринея Беата Коста Джуниор (19-8, 17 КО).

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      Главным боем вечера в КВЦ "Парковый" станет защита титула чемпиона мира в легчайшем весе Артёмом Далакяном (17-0, 12 KO).

      Напомним, что в августе Владислав Сиренко одержал очередную победу на профи-ринге. В Претории 23-летний украинец потратил 100 секунд для того, чтобы нокаутировать 40-летнего обладателя пояса интернационального чемпиона по версии UBO Роки Каленгу (10-2, 5 КО).

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      Теги: Артем Далакян Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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