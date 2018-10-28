Украинские звездные дзюдоисты стали послами соперника "Ворсклы" в Лиге Европы

Звездные украинские дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая стали послами лиссабонского "Спортинга".

Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

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Спортсмены подписали контракты со "Спортингом" до 2020 года, когда состоятся Олимпийские игры в Токио. Соглашение со "Спортингом" не означает, что украинцы будут выступать за португальскую команду на клубных соревнованиях, они просто будут выступать лицами лиссабонцев на различных мероприятиях.

Торжественная презентация Билодид и Зантарая состоится в перерыве матча восьмого тура чемпионата Португалии по футболу против "Боавишты".

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