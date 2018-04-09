Украинские звезды отпраздновали Пасху: яркие фото

Все православные христиане 8 апреля праздновали один из величайших праздников – Воскресение Христово, или Пасху.

Украинские звезды в этот день сделали паузу в карьере и провели время с родными. Кто-то нежился на пляже и передавал привет поклонникам оттуда, а кто освятил вместе с пасхой вино.

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Сайт "24" подобрал яркие фото со звездного празднования Пасхи.

Тина Кароль с сыном Вениамином:

Христос Воскрес! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 7 Апр 2018 в 10:32 PDT

Катя Осадчая в платке и Юрий Горбунов на Аскольдовой Могиле:

Христос Воскрес! #звеликоднем Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 8 Апр 2018 в 6:07 PDT

Леся Никитюк отпраздновала Пасху в семейном кругу:

Настя Каменских находится на отдыхе, поэтому провела Пасху на пляже:

С праздником всех️ #easter Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 8 Апр 2018 в 1:23 PDT

Слава Каминская с детьми и мужем:

Христос Воскрес ! ничего лишнего Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska) 8 Апр 2018 в 5:17 PDT

Ольга Фреймут и ее дочь Злата:

Христос воскрес ! Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 8 Апр 2018 в 2:41 PDT

Вже завтра Великдень ... @zlata_mitchell Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 7 Апр 2018 в 10:16 PDT

Регина Тодоренко с яркими игрушечными пони:

Dzidzio записал смешное видео и принял участие в тематической фотосессии:

Христос Воскрес !!! #Великдень Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 7 Апр 2018 в 8:44 PDT

Христос Воскрес !!! Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 7 Апр 2018 в 9:01 PDT

Сергей Бабкин с семьей: