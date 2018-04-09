Украинские звезды отпраздновали Пасху: яркие фото
Все православные христиане 8 апреля праздновали один из величайших праздников – Воскресение Христово, или Пасху.
Украинские звезды в этот день сделали паузу в карьере и провели время с родными. Кто-то нежился на пляже и передавал привет поклонникам оттуда, а кто освятил вместе с пасхой вино.
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Сайт "24" подобрал яркие фото со звездного празднования Пасхи.
Тина Кароль с сыном Вениамином:
Катя Осадчая в платке и Юрий Горбунов на Аскольдовой Могиле:
Леся Никитюк отпраздновала Пасху в семейном кругу:
Настя Каменских находится на отдыхе, поэтому провела Пасху на пляже:
Слава Каминская с детьми и мужем:
Ольга Фреймут и ее дочь Злата:
Регина Тодоренко с яркими игрушечными пони:
Dzidzio записал смешное видео и принял участие в тематической фотосессии:
Сергей Бабкин с семьей: