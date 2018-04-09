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Украинские звезды отпраздновали Пасху: яркие фото

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Пасха 2018: как отпраздновали звезды
Пасха 2018: как отпраздновали звезды / Соцсети

Все православные христиане 8 апреля праздновали один из величайших праздников – Воскресение Христово, или Пасху.

Украинские звезды в этот день сделали паузу в карьере и провели время с родными. Кто-то нежился на пляже и передавал привет поклонникам оттуда, а кто освятил вместе с пасхой вино.

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Сайт "24" подобрал яркие фото со звездного празднования Пасхи.

Тина Кароль с сыном Вениамином:

Христос Воскрес! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Катя Осадчая в платке и Юрий Горбунов на Аскольдовой Могиле:

Христос Воскрес! #звеликоднем

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Леся Никитюк отпраздновала Пасху в семейном кругу:

Настя Каменских находится на отдыхе, поэтому провела Пасху на пляже:

С праздником всех️ #easter

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Слава Каминская с детьми и мужем:

Христос Воскрес ! ничего лишнего

Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska)

Ольга Фреймут и ее дочь Злата:

Христос воскрес !

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Вже завтра Великдень ... @zlata_mitchell

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Регина Тодоренко с яркими игрушечными пони:

Dzidzio записал смешное видео и принял участие в тематической фотосессии:

Христос Воскрес !!! #Великдень

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Христос Воскрес !!!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Сергей Бабкин с семьей:

Теги: Пасха LifeStyle Новости Украины Катя Осадчая Ольга Фреймут Тина Кароль Потап и Настя Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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