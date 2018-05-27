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Украинские звезды отреагировали на победу "Реала" в финале Лиги чемпионов

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Звезды поздравили
Звезды поздравили "Реал" с победой / 24 Канал

26 мая в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов. По результатам матча легендарная команда "Реал Мадрид" одержала победу над "Ливерпулем". Спортивное событие не обйшлы вниманием украинские звезды шоу-бизнеса.

Instagram-страницы знаменитостей кишат поздравлениями футболистам "Реала". Конечно, первым, кто отреагировал на победу команды, был экс-футболист Дэвид Бекхэм, который опубликовал в своем блоге фото со звездным тренером клуба – Зинедином Зиданом.

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Александр Скичко

Однако и украинские звезды восторженно поздравляли "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов. Так, ведущий Евровидения-2017 Александр Скичко вместе с сыном побывали на футбольном матче. Перед началом игры знаменитость признался, что не знает, за кого болеть. Однако то, что билеты Александра Скичко были в фан-зоне "Ливерпуля", выбор дался ему легче.

После победы "Реала" телеведущий поздравил команду, пригласив футболистов приехать еще раз в Киев.

Юрий Горбунов

Известный актер и телеведущий Юрий Горбунов также следил за футбольной игрой. После завершения матча знаменитость поздравил спортсменов с победой, добавив фото триумфа "Реала".

Заслуженно! Браво!
– написал Юрий Горбунов.

Джамала

Певица Джамала вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым опубликовала снимок из центра Киева, в который добавила скромное сообщение: "Поздравляем" Реал ".

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Леся Никитюк

За футбольным матчем также следила телеведущая Леся Никитюк. Звезда горячо болела за "Реал" вместе со своими друзьями. Ведущая проекта "Вокруг М" отмечала, кто из футболистов до сих пор не женат. Это изрядно рассмешило ее подписчиков. А перед самым матчем Леся Никитюк похвасталась спортивным нарядом, в котором она просматривала матч.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Лига чемпионов Новости спорта Джамала
Источник: 24 Канал
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