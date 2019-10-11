Украинских юношей и девушек посвятили в кадеты: трогательные фото

Будущие генералы, командующие, летчики и полицейские имели сегодня важный день. 11 октября украинских лицеистов из разных городов торжественно посвятили в кадеты.

Так, Дмитрий рассказывает, что учиться в лицее его вдохновили родственники, ведь сам – из династии военных.

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"Прадед был в Георгиевской кавалерии, дед 7 лет служил в разведке, папа прошел Афганистан. Кадеты они прославлены по всей Украине, как люди, которые имеют честь, они защищают нашу родину", – говорит Дмитрий Терещенко.

Кроме этого, у Дмитрия сегодня еще одна важная миссия – он зачитает обет украинскому народу.



Кадеты зачитали свои обеты

Пережили юноши и решающий момент – кадетские погоны новобранцам надевали старшие ученики лицея. Родители и родственники кадетов говорят, за месяц, которыей ребята уже находятся в лицее, они очень изменились.

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Для более сотни новых кадетов быть военным – уже сознательный выбор. Среди них есть и дети ветеранов российско-украинской войны. Чтобы не стоять в стороне и в будущем защищать Родину, Александр решил начать с себя.

Накануне дня защитника Украины и Дня украинского казачества, погоны одели и лицеистам Харьковской государственной гимназии-интерната. И впервые в истории заведения там будут учиться – 34 девушки.



Девушек тоже посвятили в кадетов

В Киеве праздник завершили ходом с флагом Украины по новому пешеходному мосту. И напоследок отпустили в небо воздушные шарики с пожеланиями.

Юношей и девушек посвятили в кадеты: фото из видео 24 канала