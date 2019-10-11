00:01
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Украинских юношей и девушек посвятили в кадеты: трогательные фото

      28 Читати новину українською

      Будущие генералы, командующие, летчики и полицейские имели сегодня важный день. 11 октября украинских лицеистов из разных городов торжественно посвятили в кадеты.

      Так, Дмитрий рассказывает, что учиться в лицее его вдохновили родственники, ведь сам – из династии военных.

      Интересно! Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса

      "Прадед был в Георгиевской кавалерии, дед 7 лет служил в разведке, папа прошел Афганистан. Кадеты они прославлены по всей Украине, как люди, которые имеют честь, они защищают нашу родину", – говорит Дмитрий Терещенко.

      Кроме этого, у Дмитрия сегодня еще одна важная миссия – он зачитает обет украинскому народу.

      Кадети зачитали свої обітниці
      Кадеты зачитали свои обеты

      Пережили юноши и решающий момент – кадетские погоны новобранцам надевали старшие ученики лицея. Родители и родственники кадетов говорят, за месяц, которыей ребята уже находятся в лицее, они очень изменились.

      Читайте также: Как происходит традиционное десантное посвящение в парашютисты

      Для более сотни новых кадетов быть военным – уже сознательный выбор. Среди них есть и дети ветеранов российско-украинской войны. Чтобы не стоять в стороне и в будущем защищать Родину, Александр решил начать с себя.

      Накануне дня защитника Украины и Дня украинского казачества, погоны одели и лицеистам Харьковской государственной гимназии-интерната. И впервые в истории заведения там будут учиться – 34 девушки.

      Юначок теж посвятили в кадетів
      Девушек тоже посвятили в кадетов

      В Киеве праздник завершили ходом с флагом Украины по новому пешеходному мосту. И напоследок отпустили в небо воздушные шарики с пожеланиями.

      Юношей и девушек посвятили в кадеты: фото из видео 24 канала

      blog_ava
      Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
      11 октября
      8453
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      11 октября , 22:20 Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      Емал Набі 357
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      11 октября , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 181
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      11 октября , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 902
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      11 октября , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 216
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      11 октября , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      1222
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук