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      Украинских спортсменов изобразили персонажами из Симпсонов: фото

      54 Читати новину українською
      Виктор Цыганков
      Виктор Цыганков

      Спортивный болельщик Роман Бондаренко в своем Instagram выложил изображение украинских спортсменов в виде персонажей из мультсериала "Симпсоны".

      Среди нарисованных персонажей - футболист "Динамо" Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, вратарь "Леганес" Андрей Лунин с девушкой и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

      Читайте также: "Динамо" готово продать Цыганкова: названа цена

      Александр Зинченко

      Андрей Лунин

      Виктор Цыганков

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @nikolay.shaparenko in Simpson’s

      Допис, поширений Rommio (@iamrommio)

      Николай Шапаренко

      Есть также изображения чемпионки мира по дзюдо Дарьи Билодид.

       

      Теги: Андрей Лунин Александр Зинченко Дзюдо Динамо Дария Билодид Виктор Цыганков Спорт
      Источник: 24 Канал
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