Украинских спортсменов изобразили персонажами из Симпсонов: фото

Спортивный болельщик Роман Бондаренко в своем Instagram выложил изображение украинских спортсменов в виде персонажей из мультсериала "Симпсоны".

Среди нарисованных персонажей - футболист "Динамо" Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, вратарь "Леганес" Андрей Лунин с девушкой и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

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Александр Зинченко

Андрей Лунин

Виктор Цыганков

Николай Шапаренко

Есть также изображения чемпионки мира по дзюдо Дарьи Билодид.