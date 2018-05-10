Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме с нечеловеческими условиями

В Китае полиция задержала одесситку Альбину Мирзоянову вместе с другими танцовщицами, которые приехали на заработки. Сестра украинки Сабина Руденко рассказала о том, что из тюрьмы девушек в течение месяца не выпускают на воздух, а также кормят только рисом и водой.

Об этом пишет ТСН.

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Сабина рассказала, что это была уже третья поездка ее сестры в Китай за последние два года. Альбина с другими девицами прибыла в Китай еще 21 декабря 2017 года. Для оформления документов они обратились в компанию Lights Midia.

"Раньше, когда Альбина летала в Китай, то она сама ежемесячно ездила в Гонконг, чтобы продолжить рабочую визу. А сейчас эта компания забрала у них паспорта и всем сделали визу. Сказали, что все хорошо, поэтому Альбина ничего не подозревала и несколько месяцев спокойно работала. Она уже домой собиралась 25 апреля. Но 10 апреля их задержала полиция", – пояснила сестра.

Она добавила, что полиция задержала девушек в квартире, где они все вместе жили. В участке лишь на пять минут выдали телефоны, чтобы они могли позвонить родственникам. После этого Сабина сказала, что личной связи с сестрой не было.

Девушкам даже расчески не дают расчесать волосы. А ночью каждый не спит по два часа – они дежурят, смотрят, чтобы девушки никто ничего с собой не сделали, настолько тяжелое психологическое состояние,

– рассказала сестра задержанной.

В МИД сообщили, что украинки были задержаны за нарушение китайского законодательства в сфере трудоустройства иностранцев.

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Инцидентом занялся консул Украины в Шанхае Петр Головешко, который виделся с девушками 8 мая. Он подтвердил, что их действительно задержали из-за проблем с визами, но удивился бесчеловечным условиям содержания.

Отмечается, что "это дело остается на контроле ГКС МИД Украины, Генерального консульства Украины в Шанхае, Посольства Украины в КНР и представительства МИД Украины в Одессе".