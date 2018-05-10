22:13
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме с нечеловеческими условиями

699 Читати новину українською
Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме с нечеловеческими условиями
Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме с нечеловеческими условиями / Фото из открытых источников

В Китае полиция задержала одесситку Альбину Мирзоянову вместе с другими танцовщицами, которые приехали на заработки. Сестра украинки Сабина Руденко рассказала о том, что из тюрьмы девушек в течение месяца не выпускают на воздух, а также кормят только рисом и водой.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также: Почти полтора миллиона украинцев работают за границей нелегально, – СМИ

Сабина рассказала, что это была уже третья поездка ее сестры в Китай за последние два года. Альбина с другими девицами прибыла в Китай еще 21 декабря 2017 года. Для оформления документов они обратились в компанию Lights Midia.

"Раньше, когда Альбина летала в Китай, то она сама ежемесячно ездила в Гонконг, чтобы продолжить рабочую визу. А сейчас эта компания забрала у них паспорта и всем сделали визу. Сказали, что все хорошо, поэтому Альбина ничего не подозревала и несколько месяцев спокойно работала. Она уже домой собиралась 25 апреля. Но 10 апреля их задержала полиция", – пояснила сестра.

Она добавила, что полиция задержала девушек в квартире, где они все вместе жили. В участке лишь на пять минут выдали телефоны, чтобы они могли позвонить родственникам. После этого Сабина сказала, что личной связи с сестрой не было.

Девушкам даже расчески не дают расчесать волосы. А ночью каждый не спит по два часа – они дежурят, смотрят, чтобы девушки никто ничего с собой не сделали, настолько тяжелое психологическое состояние,
– рассказала сестра задержанной.

В МИД сообщили, что украинки были задержаны за нарушение китайского законодательства в сфере трудоустройства иностранцев.

Читайте также: Все на выход. Почему украинская молодежь эмигрирует

Инцидентом занялся консул Украины в Шанхае Петр Головешко, который виделся с девушками 8 мая. Он подтвердил, что их действительно задержали из-за проблем с визами, но удивился бесчеловечным условиям содержания.

Отмечается, что "это дело остается на контроле ГКС МИД Украины, Генерального консульства Украины в Шанхае, Посольства Украины в КНР и представительства МИД Украины в Одессе".

Теги: Новости Украины Китай Новости Одессы Иммигранты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 50
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 297
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
347
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 525
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1349
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук