Украинских военных освободили от штрафов за неуплату кредита

Украинским военнослужащим на время особого периода в стране не начисляются штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом.

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.



Согласно сообщению, Верховный Суд Украины в постановлении от 30 мая 2018 по иску о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело ему на рассмотрение.

Читайте также: Депутаты освободили от мобилизации родителей детей с инвалидностью

"На основании статей 5, 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и частью 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", – говорится в сообщении.