Проукраинский активист, который якобы администрирует проукраинские группы, рассказал о своем опыте общения с представителями спецслужб России. Михаил утверждает, что ему регулярно пишут с разных аккаунтов и даже предлагают секс.

Издание пообщалось с администратором проукраинских групп, как он сам себя представил. Мужчина рассказал, как ему регулярно пишут с разных аккаунтов. Обычно спецслужбы действуют шаблонно.

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Рассказ Михаила

Мужчина сам обратился к СМИ. Представился Михаилом из Харькова, военным, которому 38 лет. Говорит, что уже 7 лет в свободное время администрирует несколько политически социальных групп в Фейсбуке, российском ВКонтакте и Телеграме.

Он утверждает, что прямо ему в соцсетях никогда не представлялись офицерами российских спецслужб.

Когда я стал администратором групп, мне начали писать разные аккаунты. Спецслужбы действуют шаблонно. Придумывают различные легенды,

– объясняет аноним.

Он добавляет, что есть целое направление завязывания знакомств с женщинами. Мол, его "прощупывают" – как может помочь какой-то симпатичной женщине из России.

Также мне писали три аккаунта открытых геев, предлагали мне заняться сексом. Несмотря на мои отказы, один из них пишет мне регулярно – раз в полгода,

– рассказывает Михаил.

В качестве подтверждения он добавляет скриншоты общения с социальных сетей.



Украинский активист рассказал о "деятельности" ФСБ в соцсетях / Скриншот з texty.org.ua

Вместе с тем объясняет, что технология выманивания врага на свою территорию под разными предлогами очень старая. Еще в 30 годах прошлого века выманивали царских офицеров.

Это надо понимать и не реагировать на такие провокации. А комбинации бывают многоходовыми,

– говорит собеседник.

Он добавляет также, что писал ему якобы 16-летний школьник из Тирасполя (столицы так называемой Приднестровской молдавской республики), который пытался узнать о нем личную информацию. А потом он исчез – на вопрос "куда пропал" ответил, что "та как-то так, не пишу и все".

Такое впечатление, что закончилось задачи по мне, и поэтому я уже ему стал неинтересен. То есть, прямой вербовки нет. Есть попытки подружиться,

– говорит Михаил.